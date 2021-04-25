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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Динамо Хьюстон
Портленд - Динамо Хьюстон: обзор матча 25 апреля 2021
Портленд
25.04.2021, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 3 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
6'
Д. Асприлья
73'
К. Паредес
28'
К. Паредес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Динамо Хьюстон
87'
Замена
К. Рамирес
️️️️
М. Родригес
Замена
Х. ван Ранкин
️️️️
П. Бонилья
82'
78'
Замена
Кинтеро
️️️️
М. Уррути
Замена
Э. Уильямсон
️️️️
М. Лориа
75'
75'
Замена
А. Ласситер
️️️️
Ф. Пико
75'
Замена
Д. Джонс
️️️️
J. Corona
ГОЛ! 2:1!
К. Паредес
Пас отдал
Ф. Мора
73'
Замена
Ф. Мора
️️️️
Б. Бодили
60'
Замена
Д. Жупарич
️️️️
Л. Мабиала
46'
Замена
D. Valeri
️️️️
Й. Чара
46'
Желтая карточка
К. Браво
39'
37'
Желтая карточка
М. Уррути
36'
Желтая карточка
Z. Valentin
28'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Паредес
Желтая карточка
Д. Асприлья
26'
ГОЛ! 1:0!
Д. Асприлья
Пас отдал
П. Бонилья
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
26
Клаудио Браво
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
21
Диего Чара
ЦП
8
Йимми Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
1
Jeff Attinella
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
22
Матиас Вера
ЦП
27
Boniek GarcÃa
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
15
Joe Corona
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Портленд
26
Хантер Султ
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
8
Diego Valeri
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
99
Фелипе Мора
ЦФ
Динамо Хьюстон
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
20
Деррик Джонс
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
4-3-1-3
26
Браво
33
Мабиала
28
Туилома
28
Бонилья
21
Чара
8
Чара
8
Паредес
98
Бодили
44
Лориа
27
Асприлья
1
3-3-4
35
Марич
3
26
Паркер
21
Лундквист
22
Вера
27
22
Пико
8
Родригес
37
Уррути
0
15
28
Бонилья
2
ван Ранкин
2
ван Ранкин
28
Бонилья
33
Мабиала
13
Жупарич
13
Жупарич
33
Мабиала
8
Чара
8
8
8
Чара
44
Лориа
19
Уильямсон
19
Уильямсон
44
Лориа
98
Бодили
99
Мора
99
Мора
98
Бодили
15
20
Джонс
20
Джонс
15
8
Родригес
21
Рамирес
21
Рамирес
8
Родригес
22
Пико
7
Ласситер
7
Ласситер
22
Пико
37
Уррути
25
Кинтеро
25
Кинтеро
37
Уррути
Остались в запасе
Портленд
Динамо Хьюстон
26
Хантер Султ
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
26
Michael Nelson
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
26
Хантер Султ
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
Остались в запасе
26
Michael Nelson
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Портленд - Динамо Хьюстон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
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