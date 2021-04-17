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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Торонто
Монреаль - Торонто: обзор матча 17 апреля 2021
Монреаль
17.04.2021, суббота, 21:00
США. МЛС, 1 тур
4 : 2
Завершен
Торонто
3'
M. Toye
24'
Р. Киото
55'
В. Ваньяма
71'
Д. Михайлович
45'
М. Дельгадо (П)
88'
Р. Ларея
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Торонто
88'
ГОЛ! 4:2!
Р. Ларея
Пас отдал
Д. Маршалл-Ратти
Замена
А. Струна
️️️️
M. Kizza
79'
Замена
А. Сейдич
️️️️
Д. Михайлович
79'
75'
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
М. Дельгадо
ГОЛ! 4:1!
Д. Михайлович
Пас отдал
E. Hurtado
71'
Замена
Б. Йонсен
️️️️
Р. Киото
69'
Желтая карточка
В. Ваньяма
67'
59'
Замена
J. Morrow
️️️️
Я. Шаффельбург
59'
Замена
Л. Фрейзер
️️️️
Р. Призо-Мбонге
Замена
E. Hurtado
️️️️
M. Toye
57'
ГОЛ! 3:1!
В. Ваньяма
Пас отдал
M. Kizza
55'
46'
Замена
N. DeLeon
️️️️
N. Okello
46'
Замена
J. Perruzza
️️️️
P. Mullins
45'
+1
Желтая карточка
Р. Призо-Мбонге
45'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Дельгадо
ГОЛ! 2:0!
Р. Киото
Пас отдал
Ж. Ватерман
24'
19'
Желтая карточка
M. Bradley
ГОЛ! 1:0!
M. Toye
Пас отдал
Z. Brault Guillard
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
25
Клемент Диоп
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Торонто
26
Alex Bono
ВР
21
Ауро
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
8
Марко Дельгадо
ЦП
22
Ричмонд Ларея
ЦП
31
Luke Singh
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
22
Зоран Бассонг
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
2
Justin Morrow
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
3-4-3
25
Диоп
2
Ватерман
4
Камачо
4
Миллер
10
Михайлович
6
Пьетт
2
Ваньяма
2
13
9
Киото
12
2-1-2-1-4
26
21
Ауро
34
6
Призо-Мбонге
8
Дельгадо
22
Ларея
18
Шаффельбург
13
14
4
31
12
5
Струна
5
Струна
12
10
Михайлович
14
Сейдич
14
Сейдич
10
Михайлович
9
Киото
28
Йонсен
28
Йонсен
9
Киото
13
9
9
13
14
18
18
14
8
Дельгадо
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
8
Дельгадо
13
77
77
13
18
Шаффельбург
2
2
18
Шаффельбург
6
Призо-Мбонге
6
Фрейзер
6
Фрейзер
6
Призо-Мбонге
Остались в запасе
Монреаль
Торонто
41
Джеймс Пантемис
ВР
22
Зоран Бассонг
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
99
Хоакин Торрес
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
15
Эрик Савалета
ЦЗ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
31
Квентин Вестберг
ВР
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
22
Зоран Бассонг
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
99
Хоакин Торрес
ЦП
Остались в запасе
15
Эрик Савалета
ЦЗ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
31
Квентин Вестберг
ВР
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Монреаль - Торонто
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
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