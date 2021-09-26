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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Неман
Шахтер - Неман: обзор матча 26 сентября 2021
Шахтер
26.09.2021, воскресенье, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Неман
71'
E. Vincent Okeuhie
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Неман
Замена
Р. Бегунов
️️️️
Н. Корзун
90'
88'
Замена
А. Сучков
️️️️
А. Джигеро
Замена
М. Скавыш
️️️️
Д. Дарбо
86'
75'
Замена
V. Myzgin
️️️️
Р. Грибовский
Замена
И. Иванович
️️️️
В. Ахмеди
72'
ГОЛ! 1:0!
E. Vincent Okeuhie
71'
66'
Замена
М. Яблонский
️️️️
В. Жуковский
Замена
E. Vincent Okeuhie
️️️️
И. Иванович
63'
Желтая карточка
С. Политевич
45'
40'
Желтая карточка
Е. Зубович
22'
Замена
E. Leshko
️️️️
А. Легчилин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
7
Игорь Стасевич
ЦП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
11
Игор Иванович
ЦФ
30
Валон Ахмеди
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
18
Никита Корзун
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Неман
20
Никита Халимончик
ЦЗ
14
Шериф Жимо
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
10
Алимардон Шукуров
ЦФ
20
Иван Садовничий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
38
Макар Лицкевич
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
33
Eze Vincent Okeuhie
ЦФ
6
Алекса Пейич
ЦФ
Неман
0
E. Leshko
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
17
Альберт Копытич
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
0
V. Myzgin
ЦФ
11
Anton Saroka
ЦФ
4-2-4
30
Гутор
66
Политевич
24
Филипенко
5
Антич
99
Шевченко
7
Стасевич
37
Сзоке
11
Иванович
18
Корзун
98
Дарбо
30
Ахмеди
2-4-5
20
Халимончик
14
Жимо
49
Джигеро
24
Якимов
11
Жуковский
46
Легчилин
91
Дударь
20
Садовничий
10
Шукуров
17
Зубович
9
Грибовский
18
Корзун
67
Бегунов
67
Бегунов
18
Корзун
98
Дарбо
15
Скавыш
15
Скавыш
98
Дарбо
11
Иванович
33
33
11
Иванович
46
Легчилин
0
0
46
Легчилин
11
Жуковский
78
Яблонский
78
Яблонский
11
Жуковский
49
Джигеро
17
Сучков
17
Сучков
49
Джигеро
9
Грибовский
0
0
9
Грибовский
Остались в запасе
Шахтер
Неман
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
32
Сергей Черник
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
38
Макар Лицкевич
ЦФ
6
Алекса Пейич
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
26
Владислав Варакса
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
17
Альберт Копытич
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
11
Anton Saroka
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
32
Сергей Черник
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
38
Макар Лицкевич
ЦФ
6
Алекса Пейич
ЦФ
Остались в запасе
26
Владислав Варакса
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
17
Альберт Копытич
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
11
Anton Saroka
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Шахтер - Неман
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
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