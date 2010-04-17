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Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм - Челси: обзор матча 17 апреля 2010
Тоттенхэм
17.04.2010, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 1
Завершен
Челси
15'
Д. Дефо (П)
42'
Г. Бэйл
90+2'
Ф. Лэмпард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Челси
Замена
П. Крауч
️️️️
Р. Павлюченко
+4
+2
ГОЛ! 2:1!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Б. Иванович
Желтая карточка
Р. Павлюченко
Желтая карточка
Ю. Жирков
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
Д. Дефо
Вторая желтая
Д. Терри
Желтая карточка
Д. Терри
Желтая карточка
Деку
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
Замена
Б. Иванович
️️️️
П. Феррейра
Замена
Н. Анелька
️️️️
Д. Коул
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Р. Павлюченко
Замена
М. Баллак
️️️️
Д. Оби Микел
Травма
Д. Оби Микел
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Дефо
15'
14'
Желтая карточка
Алекс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Челси
1
Петр Чех
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
12
Джон Оби Микел
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
0
Деку
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
12
Джо Коул
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-1-3-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
4
Бассонг
20
Доусон
4
Кабуль
23
Хаддлстоун
18
Бэйл
10
Модрич
21
Бентли
10
Павлюченко
9
Дефо
4-1-3-2
1
Чех
19
Феррейра
26
Терри
33
Алекс
18
Жирков
12
Оби Микел
0
Деку
8
Лэмпард
13
Малуда
12
Коул
11
Дрогба
9
Дефо
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
9
Дефо
10
Павлюченко
15
Крауч
15
Крауч
10
Павлюченко
19
Феррейра
20
Иванович
20
Иванович
19
Феррейра
12
Оби Микел
13
Баллак
13
Баллак
12
Оби Микел
12
Коул
39
Анелька
39
Анелька
12
Коул
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
40
Энрике Илариу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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