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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Шахтер
Торпедо-БелАЗ - Шахтер: обзор матча 29 мая 2021
Торпедо-БелАЗ
29.05.2021, суббота, 14:30
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
28'
Д. Дарбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо-БелАЗ - Шахтер
90'
+2
Замена
Р. Дебелко
️️️️
Д. Дарбо
Желтая карточка
А. Антилевский
82'
Замена
А. Антилевский
️️️️
Д. Антилевский
80'
Вторая желтая
А. Хачатурян
79'
Замена
F. Oya
️️️️
К. Премудров
71'
Желтая карточка
К. Кириленко
69'
Замена
M. Afanasjev
️️️️
Y. Gabovda
62'
58'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
И. Иванович
57'
Замена
В. Ахмеди
️️️️
Н. Корзун
53'
Желтая карточка
Н. Корзун
Замена
Н. Николаевич
️️️️
Ю. Павлюковец
46'
Замена
К. Кириленко
️️️️
Д. Гружевский
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дарбо
Пас отдал
И. Иванович
Желтая карточка
А. Хачатурян
24'
Желтая карточка
Y. Gabovda
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
12
Денис Гружевский
ЛЗ
44
Алан Аусси
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
19
Виталий Устинов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
7
Yuri Gabovda
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
18
Никита Корзун
ОП
77
Юрий Кендыш
ЦП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
99
Глеб Шевченко
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
33
Eze Vincent Okeuhie
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
13
Никита Николаевич
ЦП
0
M. Afanasjev
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
0
F. Oya
ЦФ
29
Matheus Monteiro
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
30
Валон Ахмеди
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
0
S. Akinbule
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
4-4-3
12
Гружевский
5
Бурко
3
Одеойибо
44
Аусси
6
Премудров
32
Павлюковец
35
Хачатурян
19
Устинов
90
Антилевский
1
Бушма
7
3-1-3-1-2
30
Гутор
24
Филипенко
20
Сачивко
67
Бегунов
18
Корзун
77
Кендыш
37
Сзоке
99
Шевченко
11
Иванович
98
Дарбо
33
6
Премудров
0
0
6
Премудров
12
Гружевский
88
Кириленко
88
Кириленко
12
Гружевский
32
Павлюковец
13
Николаевич
13
Николаевич
32
Павлюковец
7
0
0
7
90
Антилевский
11
Антилевский
11
Антилевский
90
Антилевский
18
Корзун
30
Ахмеди
30
Ахмеди
18
Корзун
98
Дарбо
27
Дебелко
27
Дебелко
98
Дарбо
11
Иванович
98
Подстрелов
98
Подстрелов
11
Иванович
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Шахтер
16
Евгений Абрамович
ВР
29
Matheus Monteiro
ЦФ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
32
Сергей Черник
ВР
25
Андрей Макаренко
ПЗ
0
S. Akinbule
ЦФ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
29
Matheus Monteiro
ЦФ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
25
Андрей Макаренко
ПЗ
0
S. Akinbule
ЦФ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
Главный тренер
Денис Каролик
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Шахтер
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
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