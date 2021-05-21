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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Динамо Мн
Шахтер - Динамо Мн: обзор матча 21 мая 2021
Шахтер
21.05.2021, пятница, 18:15
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Мн
81'
Д. Дарбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Динамо Мн
85'
Замена
Н. Наумов
️️️️
А. Мбенг
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
И. Иванович
84'
82'
Замена
Р. Давискиба
️️️️
В. Ложкин
ГОЛ! 1:0!
Д. Дарбо
81'
77'
Замена
В. Хващинский
️️️️
Ж. По
60'
Желтая карточка
Ж. По
46'
Замена
М. Козлов
️️️️
С. Кисляк
45'
Желтая карточка
С. Кисляк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
18
Никита Корзун
ОП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
99
Глеб Шевченко
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
33
Eze Vincent Okeuhie
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Динамо Мн
1
Евгений Помазан
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Артем Быков
ЦП
97
Жан-Морель По
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
5
Никола Антич
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
30
Валон Ахмеди
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
0
S. Akinbule
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
41
Максим Плотников
ВР
5
Владислав Калинин
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
4
Igor Shitov
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
4
Антон Суша
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Гутор
67
Бегунов
24
Филипенко
20
Сачивко
18
Корзун
37
Сзоке
99
Шевченко
77
Кендыш
11
Иванович
33
98
Дарбо
3-2-1-4
1
Помазан
6
Динга
3
Матвейчик
3
Швецов
8
Селява
15
Кисляк
7
Быков
11
Мбенг
25
Ложкин
17
Климович
97
По
11
Иванович
98
Подстрелов
98
Подстрелов
11
Иванович
15
Кисляк
47
Козлов
47
Козлов
15
Кисляк
11
Мбенг
23
Наумов
23
Наумов
11
Мбенг
25
Ложкин
37
Давискиба
37
Давискиба
25
Ложкин
97
По
10
Хващинский
10
Хващинский
97
По
Остались в запасе
Шахтер
Динамо Мн
32
Сергей Черник
ВР
30
Валон Ахмеди
ЦП
25
Андрей Макаренко
ПЗ
0
S. Akinbule
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
5
Никола Антич
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
4
Антон Суша
ЦП
5
Владислав Калинин
ЦЗ
1
Егор Хаткевич
ВР
41
Максим Плотников
ВР
4
Igor Shitov
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
30
Валон Ахмеди
ЦП
25
Андрей Макаренко
ПЗ
0
S. Akinbule
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
5
Никола Антич
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
Остались в запасе
4
Антон Суша
ЦП
5
Владислав Калинин
ЦЗ
1
Егор Хаткевич
ВР
41
Максим Плотников
ВР
4
Igor Shitov
ЦЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Шахтер - Динамо Мн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
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