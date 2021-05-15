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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Шахтер
Неман - Шахтер: обзор матча 15 мая 2021
Неман
15.05.2021, суббота, 14:30
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
14'
С. Куадио
37'
E. Vincent Okeuhie
59'
Ю. Кендыш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Неман - Шахтер
Красная карточка
А. Гаврилович
88'
Замена
И. Бакланов
️️️️
А. Джигеро
82'
Замена
Р. Грибовский
️️️️
С. Куадио
72'
Желтая карточка
М. Яблонский
70'
Желтая карточка
А. Легчилин
67'
Замена
М. Яблонский
️️️️
Ю. Козлов
66'
59'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ю. Кендыш
Желтая карточка
Е. Зубович
47'
46'
Замена
В. Ахмеди
️️️️
Ю. Сзоке
Замена
А. Легчилин
️️️️
А. Шукуров
46'
42'
Желтая карточка
Ю. Сзоке
37'
ГОЛ! 1:1!
E. Vincent Okeuhie
Пас отдал
Ю. Сзоке
Пенальти не реализован!
Г. Кантария
34'
Желтая карточка
А. Шукуров
17'
ГОЛ! 1:0!
С. Куадио
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
10
Юрий Козлов
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
11
Седрик Куадио
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
18
Никита Корзун
ОП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
99
Глеб Шевченко
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
33
Eze Vincent Okeuhie
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Неман
20
Иван Садовничий
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
78
Максим Яблонский
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
22
Иван Бакланов
ПВ
18
Максим Кравцов
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
30
Валон Ахмеди
ЦП
0
G. Diasamidze
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
0
S. Akinbule
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
4-3-1-3
5
Гаврилович
0
8
Кантария
4
Васильев
10
Козлов
24
Якимов
49
Джигеро
10
Шукуров
1
Малиевский
17
Зубович
11
Куадио
3-1-3-1-2
30
Гутор
24
Филипенко
67
Бегунов
4
Хадаркевич
18
Корзун
37
Сзоке
77
Кендыш
99
Шевченко
98
Подстрелов
98
Дарбо
33
49
Джигеро
22
Бакланов
22
Бакланов
49
Джигеро
10
Козлов
78
Яблонский
78
Яблонский
10
Козлов
10
Шукуров
46
Легчилин
46
Легчилин
10
Шукуров
11
Куадио
9
Грибовский
9
Грибовский
11
Куадио
37
Сзоке
30
Ахмеди
30
Ахмеди
37
Сзоке
Остались в запасе
Неман
Шахтер
18
Максим Кравцов
ЦФ
17
Антон Сучков
ЛВ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
32
Сергей Черник
ВР
25
Андрей Макаренко
ПЗ
0
S. Akinbule
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
11
Игор Иванович
ПВ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
18
Максим Кравцов
ЦФ
17
Антон Сучков
ЛВ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
25
Андрей Макаренко
ПЗ
0
S. Akinbule
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
11
Игор Иванович
ПВ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Неман - Шахтер
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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