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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Ислочь
Шахтер - Ислочь: обзор матча 03 апреля 2021
Шахтер
03.04.2021, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
4 : 0
Завершен
Ислочь
37'
Д. Дарбо
41'
Ю. Сзоке
54'
В. Ахмеди
70'
Д. Дарбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Ислочь
Замена
Р. Бегунов
️️️️
Ю. Сзоке
83'
77'
Замена
F. Godwin Mbeke
️️️️
Д. Лисакович
Замена
В. Сотников
️️️️
Г. Шевченко
77'
74'
Замена
В. Пигас
️️️️
А. Гуренко
Замена
Ш. Убайдуллаев
️️️️
Д. Дарбо
74'
ГОЛ! 4:0!
Д. Дарбо
70'
Замена
E. Vincent Okeuhie
️️️️
И. Иванович
69'
Замена
Н. Корзун
️️️️
Ю. Кендыш
69'
Желтая карточка
Ю. Сзоке
63'
55'
Замена
Н. Иванов
️️️️
D. Komarovsky
ГОЛ! 3:0!
В. Ахмеди
Пас отдал
Д. Подстрелов
54'
46'
Замена
В. Морозов
️️️️
А. Ковалев
ГОЛ! 2:0!
Ю. Сзоке
Пас отдал
Е. Филипенко
41'
37'
Желтая карточка
Д. Лисакович
ГОЛ! 1:0!
Д. Дарбо
37'
19'
Желтая карточка
Ю. Козыренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
30
Валон Ахмеди
ЦП
99
Глеб Шевченко
ЦП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Ислочь
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Шахтер
1
Максим Белов
ВР
30
Александр Гутор
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
18
Никита Корзун
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
33
Eze Vincent Okeuhie
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
Ислочь
33
Андрей Синенко
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
39
Матвей Герасимов
ЛВ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
7
Николай Иванов
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
0
F. Godwin Mbeke
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
3-4-2-1
32
Черник
24
Филипенко
20
Сачивко
5
Антич
30
Ахмеди
37
Сзоке
77
Кендыш
99
Шевченко
11
Иванович
98
Подстрелов
98
Дарбо
2-1-2-3-2
3
Зинович
6
Мякиш
10
Лисакович
2
Шанбиев
28
Юсов
11
Гуренко
7
Козыренко
17
Ковалев
16
Василючек
15
98
Дарбо
10
Убайдуллаев
10
Убайдуллаев
98
Дарбо
11
Иванович
33
33
11
Иванович
77
Кендыш
18
Корзун
18
Корзун
77
Кендыш
37
Сзоке
67
Бегунов
67
Бегунов
37
Сзоке
99
Шевченко
33
Сотников
33
Сотников
99
Шевченко
Лисакович
0
0
Лисакович
11
Лисакович
11
Лисакович
15
7
Иванов
7
Иванов
15
11
Гуренко
32
Пигас
32
Пигас
11
Гуренко
17
Ковалев
9
Морозов
9
Морозов
17
Ковалев
Остались в запасе
Шахтер
Ислочь
27
Роман Дебелко
ЦФ
1
Максим Белов
ВР
30
Александр Гутор
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
39
Матвей Герасимов
ЛВ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
33
Андрей Синенко
ВР
8
Александр Ануфриев
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
27
Роман Дебелко
ЦФ
1
Максим Белов
ВР
30
Александр Гутор
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЦП
Остались в запасе
39
Матвей Герасимов
ЛВ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
33
Андрей Синенко
ВР
8
Александр Ануфриев
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Шахтер - Ислочь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
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