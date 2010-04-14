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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Арсенал
Тоттенхэм - Арсенал: обзор матча 14 апреля 2010
Тоттенхэм
14.04.2010, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
10'
Д. Роуз
47'
Г. Бэйл
86'
Н. Бендтнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Арсенал
Замена
П. Крауч
️️️️
Р. Павлюченко
ГОЛ! 2:1!
Н. Бендтнер
Пас отдал
Т. Уолкотт
Желтая карточка
М. Доусон
Замена
Р. ван Перси
️️️️
Н. Денилсон
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
Д. Дефо
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Б. Санья
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Д. Дефо
Замена
Д. Бентли
️️️️
Д. Роуз
Желтая карточка
Ю. Кабуль
Желтая карточка
Н. Денилсон
Желтая карточка
Л. Модрич
20'
Замена
М. Сильвестр
️️️️
Т. Вермален
19'
Травма
Т. Вермален
ГОЛ! 1:0!
Д. Роуз
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
(К)
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Абу Диаби
ЛП
10
Томаш Росицки
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
14
Самир Насри
АП
27
Эммануэль Эбуэ
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
21
Дэвид Бентли
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
8
Фран Мерида
ЦП
6
Крэйг Истмонд
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
3-3-2-2
1
Гомес
3
Роуз
26
Кинг
20
Доусон
32
Ассу-Экотто
23
Хаддлстоун
4
Кабуль
18
Бэйл
10
Модрич
10
Павлюченко
9
Дефо
4-4-1-1
1
Альмуния
3
Санья
5
Кэмпбелл
4
Вермален
3
Клиши
27
Эбуэ
10
Росицки
15
Денилсон
5
Диаби
14
Насри
32
Бендтнер
9
Дефо
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
9
Дефо
3
Роуз
21
Бентли
21
Бентли
3
Роуз
10
Павлюченко
15
Крауч
15
Крауч
10
Павлюченко
4
Вермален
16
Сильвестр
16
Сильвестр
4
Вермален
3
Санья
32
Уолкотт
32
Уолкотт
3
Санья
15
Денилсон
32
ван Перси
32
ван Перси
15
Денилсон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Арсенал
13
Бэн Олнвик
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Гарри Реднапп
22
Лукаш Фабиански
ВР
8
Фран Мерида
ЦП
6
Крэйг Истмонд
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
8
Фран Мерида
ЦП
6
Крэйг Истмонд
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:55 (прямая)
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