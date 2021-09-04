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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Катар - Португалия
Катар - Португалия: обзор матча 04 сентября 2021
Катар
04.09.2021, суббота, 19:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Португалия
61'
А. Хассан
23'
А. Силва
25'
Отавио
87'
Б. Фернандеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Катар - Португалия
Красная карточка
Б. Хухи
90'
+1
87'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Б. Фернандеш
Замена
А. Мадибо
️️️️
К. Будиаф
87'
Замена
М. Ходер
️️️️
П. Мигель
87'
Желтая карточка
Х. Аль-Хайдос
86'
82'
Замена
Рафа
️️️️
Г. Гедеш
82'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Н. Мендеш
Замена
Т. Салман
️️️️
Б. аль-Рави
76'
68'
Замена
Тринкау
️️️️
Ж. Мариу
68'
Замена
Р. Диаш
️️️️
Р. Невеш
65'
Желтая карточка
Отавио
ГОЛ! 1:2!
А. Хассан
Пас отдал
А. Афиф
61'
59'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Ж. Моутинью
59'
Замена
Д. Жота
️️️️
А. Силва
Замена
Ю. Хассан
️️️️
A. Alahrak
45'
Красная карточка
М. Баршам
43'
25'
ГОЛ! 0:2!
Отавио
Пас отдал
Г. Гедеш
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Силва
Пас отдал
Ж. Мариу
Желтая карточка
А. Хассан
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
0
Abdulaziz Elamin Hassan Mohammed
ЦП
11
Акрам Афиф
ЦФ
15
Бассам аль-Рави
ЦФ
16
Буалем Хухи
ЦФ
2
Педро Мигель
ЦФ
8
A. Alahrak
ЦФ
12
Карим Будиаф
ЦФ
6
Атем Абдулазиз
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
16
Отавио
АП
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Катар
1
Махмуд Абунада
ВР
21
Юсеф Хассан
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЦФ
13
Мусаб Ходер
ЦФ
5
Тарек Салман
ЦФ
4
Мохаммед Ваад
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
23
Ассим Мадибо
ЦФ
2
Ахмед Сухаиль
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
1
Диогу Кошта
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
16
Тринкау
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
1-1-5
22
Баршам
3
Хассан
0
8
19
Али
6
Абдулазиз
12
Будиаф
2
Мигель
3-2-2-2-1
12
Лопеш
2
Семеду
17
Дуарте
19
Мендеш
13
Перейра
21
Невеш
8
Моутинью
17
Мариу
16
Отавио
7
Гедеш
9
Силва
8
21
Хассан
21
Хассан
8
2
Мигель
13
Ходер
13
Ходер
2
Мигель
15
аль-Рави
5
Салман
5
Салман
15
аль-Рави
10
Аль-Хайдос
10
Аль-Хайдос
12
Будиаф
23
Мадибо
23
Мадибо
12
Будиаф
9
Силва
21
Жота
21
Жота
9
Силва
19
Мендеш
5
Геррейру
5
Геррейру
19
Мендеш
21
Невеш
3
Диаш
3
Диаш
21
Невеш
8
Моутинью
8
Фернандеш
8
Фернандеш
8
Моутинью
17
Мариу
16
Тринкау
16
Тринкау
17
Мариу
7
Гедеш
15
Рафа
15
Рафа
7
Гедеш
Остались в запасе
Катар
Португалия
1
Махмуд Абунада
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЦФ
4
Мохаммед Ваад
ЦФ
2
Ахмед Сухаиль
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
1
Руй Патрисиу
ВР
1
Диогу Кошта
ВР
20
Жоау Канселу
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
10
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
1
Махмуд Абунада
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЦФ
4
Мохаммед Ваад
ЦФ
2
Ахмед Сухаиль
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
1
Диогу Кошта
ВР
20
Жоау Канселу
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
10
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Феликс Санчес
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Катар - Португалия
2
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
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