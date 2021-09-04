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Катар - Португалия

04.09.2021, Суббота, 19:45 мск Товарищеские матчи. Сборные, Сентябрь Катар - Португалия
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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 4 сентября 2021, 15:57

    В Катаре раскроются, что Роналду не приедет)

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