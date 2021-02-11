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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вулверхэмптон - Саутгемптон
Вулверхэмптон - Саутгемптон: обзор матча 11 февраля 2021
Вулверхэмптон
11.02.2021, четверг, 20:30
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Саутгемптон
49'
Д. Ингс
90'
С. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вулверхэмптон - Саутгемптон
Желтая карточка
А. Траоре
90'
+3
90'
ГОЛ! 0:2!
С. Армстронг
Пас отдал
Н. Телла
88'
Желтая карточка
О. Ромеу
87'
Замена
Н. Телла
️️️️
М. Дженепо
83'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Д. Ингс
Замена
В. Жозе
️️️️
Ф. Силва
64'
Замена
А. Траоре
️️️️
М. Гиббс-Уайт
63'
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
59'
52'
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
49'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ингс
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
Х. Кастро
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
17
Витинья
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
25
Люк Кандл
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
17
Калеб Уоттс
ЦП
8
Райан Финниган
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
4-1-4-1
26
Радди
17
Кастро
29
Сайсс
3
Килман
25
Хувер
8
Невеш
17
Витинья
8
Моутинью
10
Гиббс-Уайт
18
Дендокер
21
Силва
4-4-1-1
17
Форстер
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
22
Салису
5
Бертранд
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
17
Армстронг
27
Редмонд
12
Дженепо
28
Ингс
17
Кастро
21
Айт Нури
21
Айт Нури
17
Кастро
10
Гиббс-Уайт
24
Траоре
24
Траоре
10
Гиббс-Уайт
21
Силва
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
21
Силва
12
Дженепо
23
Телла
23
Телла
12
Дженепо
28
Ингс
19
Адамс
19
Адамс
28
Ингс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Саутгемптон
8
Оуэн Отасови
ОП
25
Люк Кандл
ЦП
1
Руй Патрисиу
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
17
Калеб Уоттс
ЦП
8
Райан Финниган
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
21
Гарри Льюис
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
8
Оуэн Отасови
ОП
25
Люк Кандл
ЦП
1
Руй Патрисиу
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЦФ
Остались в запасе
17
Калеб Уоттс
ЦП
8
Райан Финниган
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
21
Гарри Льюис
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Вулверхэмптон - Саутгемптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
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