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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Хэм
Арсенал - Вест Хэм: обзор матча 20 марта 2010
Арсенал
20.03.2010, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
5'
Н. Денилсон
82'
С. Фабрегас (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вест Хэм
+1
Желтая карточка
Ф. Дапрела
Замена
Эдуардо
️️️️
А. Аршавин
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Фабрегас
Замена
Б. Санья
️️️️
С. Насри
Замена
Б. МакКарти
️️️️
Х. Мидо
Замена
М. Нобл
️️️️
Р. Ковач
Желтая карточка
М. Апсон
Замена
К. Коул
️️️️
Г. Франко
Замена
А. Диаби
️️️️
Н. Бендтнер
+1
Желтая карточка
Р. Ковач
Красная карточка
Т. Вермален
Желтая карточка
С. Кэмпбелл
Желтая карточка
А. Диаманти
ГОЛ! 1:0!
Н. Денилсон
Пас отдал
Н. Бендтнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
8
Александр Сонг
ОП
4
Сеск Фабрегас
(К)
ЦП
15
Невес Денилсон
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
28
Андрей Аршавин
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
5
Фабио Дапрела
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
(К)
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
15
Радослав Ковач
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
23
Алессандро Диаманти
ПП
0
Хоссам Мидо
ЦФ
9
Гилермо Франко
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
25
Илан
ЦФ
4-1-3-2
1
Альмуния
3
Клиши
5
Кэмпбелл
4
Вермален
27
Эбуэ
8
Сонг
14
Насри
4
Фабрегас
15
Денилсон
28
Аршавин
32
Бендтнер
4-1-2-1-2
31
Грин
23
Спектор
4
Апсон
5
Томкинс
5
Дапрела
15
Ковач
23
Диаманти
85
Бехрами
19
Станислас
9
Франко
0
Мидо
14
Насри
3
Санья
3
Санья
14
Насри
32
Бендтнер
5
Диаби
5
Диаби
32
Бендтнер
28
Аршавин
9
Эдуардо
9
Эдуардо
28
Аршавин
15
Ковач
16
Нобл
16
Нобл
15
Ковач
9
Франко
24
Коул
24
Коул
9
Франко
0
Мидо
0
МакКарти
0
МакКарти
0
Мидо
Остались в запасе
Арсенал
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Марек Штех
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
25
Илан
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
25
Илан
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Арсенал - Вест Хэм
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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1 : 1
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
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3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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