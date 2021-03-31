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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Англия - Польша
Англия - Польша: обзор матча 31 марта 2021
Англия
31.03.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 3 тур
2 : 1
Завершен
Польша
19'
Г. Кейн (П)
85'
Г. Магуайр
58'
Я. Модер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Польша
Замена
Д. Лингард
️️️️
Р. Стерлинг
90'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Г. Кейн
89'
86'
Замена
К. Гросицки
️️️️
П. Зелински
Замена
Р. Джеймс
️️️️
Ф. Фоден
86'
86'
Замена
А. Реца
️️️️
М. Рыбус
ГОЛ! 2:1!
Г. Магуайр
Пас отдал
Д. Стоунз
85'
76'
Замена
Р. Августиняк
️️️️
К. Пентек
58'
ГОЛ! 1:1!
Я. Модер
Пас отдал
А. Милик
55'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
М. Хелик
46'
Желтая карточка
А. Милик
46'
Замена
А. Милик
️️️️
К. Свидерски
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Кейн
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
22
Ник Поуп
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
14
Калвин Филлипс
ОП
19
Мэйсон Маунт
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
14
Михал Хелик
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Якуб Модер
ЦП
11
Карол Свидерски
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Англия
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Джесси Лингард
ЛВ
10
Джуд Беллингем
ЦП
19
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Польша
12
Карол Немчински
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
0
Рафал Августиняк
ОП
23
Каспер Козловски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
23
Себастьян Ковальчик
ПВ
21
Камил Йозвяк
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-2-3-1
22
Поуп
3
Чилвел
5
Стоунз
6
Магуайр
2
Уокер
4
Райс
14
Филлипс
10
Стерлинг
19
Маунт
7
Фоден
9
Кейн
3-3-3-1
1
Щесны
5
Беднарек
15
Глик
14
Хелик
18
Берешиньски
10
Крыховяк
13
Рыбус
10
Зелински
8
Модер
11
Свидерски
23
Пентек
9
Кейн
19
Калверт-Льюин
19
Калверт-Льюин
9
Кейн
7
Фоден
24
Джеймс
24
Джеймс
7
Фоден
10
Стерлинг
7
Лингард
7
Лингард
10
Стерлинг
13
Рыбус
13
Реца
13
Реца
13
Рыбус
14
Хелик
21
Йозвяк
21
Йозвяк
14
Хелик
10
Зелински
11
Гросицки
11
Гросицки
10
Зелински
23
Пентек
0
Августиняк
0
Августиняк
23
Пентек
11
Свидерски
7
Милик
7
Милик
11
Свидерски
Остались в запасе
Англия
Польша
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
23
Каспер Козловски
ЦП
12
Карол Немчински
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Павел Давидович
ЦЗ
20
Себастьян Шиманьски
АП
23
Себастьян Ковальчик
ПВ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
23
Каспер Козловски
ЦП
12
Карол Немчински
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Павел Давидович
ЦЗ
20
Себастьян Шиманьски
АП
23
Себастьян Ковальчик
ПВ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Англия - Польша
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
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