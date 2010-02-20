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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Манчестер Юнайтед
Эвертон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 20 февраля 2010
Эвертон
20.02.2010, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
19'
Д. Билялетдинов
76'
Д. Гослинг
90'
Д. Родуэлл
16'
Д. Бербатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Д. Родуэлл
+1
ГОЛ! 3:1!
Д. Родуэлл
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
С. Пиенаар
Желтая карточка
Л. Осман
Замена
М. Оуэн
️️️️
Л. Валенсия
Желтая карточка
Л. Саа
ГОЛ! 2:1!
Д. Гослинг
Пас отдал
С. Пиенаар
Желтая карточка
С. Пиенаар
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Д. Билялетдинов
Замена
Г. Обертан
️️️️
П. Джи Сун
Замена
П. Скоулз
️️️️
Д. Бербатов
Желтая карточка
М. Артета
Желтая карточка
Д. Флетчер
Желтая карточка
Л. Валенсия
ГОЛ! 1:1!
Д. Билялетдинов
Пас отдал
Ф. Невилл
19'
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бербатов
Пас отдал
Л. Валенсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
18
Фил Невилл
(К)
ПЗ
10
Лэндон Донован
ЛП
21
Леон Осман
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
20
Стивен Пиенаар
АП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
0
Гари Невилл
(К)
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-4-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
5
Хейтинга
25
Дистен
18
Невилл
10
Донован
21
Осман
8
Артета
14
Билялетдинов
20
Пиенаар
28
Саа
4-4-2
1
ван дер Сар
0
Невилл
35
Эванс
30
Браун
27
Эвра
25
Валенсия
24
Флетчер
16
Кэррик
33
Пак Джи Сун
10
Бербатов
32
Руни
14
Билялетдинов
32
Гослинг
32
Гослинг
14
Билялетдинов
20
Пиенаар
6
Родуэлл
6
Родуэлл
20
Пиенаар
10
Бербатов
22
Скоулз
22
Скоулз
10
Бербатов
33
Пак Джи Сун
32
Обертан
32
Обертан
33
Пак Джи Сун
25
Валенсия
10
Оуэн
10
Оуэн
25
Валенсия
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Юнайтед
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
9
Джеймс Воган
ЦФ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
12
Бен Фостер
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
9
Джеймс Воган
ЦФ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Эвертон - Манчестер Юнайтед
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
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