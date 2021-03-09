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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Севилья
Боруссия Д - Севилья: обзор матча 09 марта 2021
Боруссия Д
09.03.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 2
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Севилья
35'
Э. Холанд
54'
Э. Холанд (П)
69'
Ю. Эн-Несири (П)
90+6'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия Д - Севилья
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
И. Ракитич
Замена
Т. Менье
️️️️
М. Морей
90'
+5
Замена
Д. Загаду
️️️️
Н. Шульц
89'
86'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Сусо
86'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Фернандо
79'
Замена
О. Торрес
️️️️
О. Родригес
77'
Желтая карточка
Д. Карлос
76'
Желтая карточка
Фернандо
71'
Желтая карточка
О. Родригес
69'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ю. Эн-Несири
Желтая карточка
Э. Джан
67'
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
Т. Азар
67'
60'
Замена
А. Гомес
️️️️
Х. Хордан
60'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Л. Окампос
55'
Желтая карточка
Х. Хордан
Желтая карточка
Э. Холанд
55'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Холанд
54'
51'
Желтая карточка
Ж. Кунде
40'
Желтая карточка
М. Акунья
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Ройс
35'
Желтая карточка
М. Морей
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
41
Стефан Дрляча
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
21
Тобиас Рашль
АП
19
Рейньер
АП
8
Юлиан Брандт
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хитц
14
Шульц
15
Хуммельс
3
Морей
23
Джан
27
Делэни
81
Дауд
5
Беллингем
9
Азар
18
Ройс
9
Холанд
4-1-1-3-1
37
Буну
16
Навас
23
Кунде
34
Карлос
21
Акунья
5
Фернандо
19
Хордан
10
Сусо
14
Родригес
7
Окампос
21
Эн-Несири
14
Шульц
23
Загаду
23
Загаду
14
Шульц
3
Морей
12
Менье
12
Менье
3
Морей
9
Азар
25
Пасслак
25
Пасслак
9
Азар
5
Фернандо
11
Ракитич
11
Ракитич
5
Фернандо
14
Родригес
8
Торрес
8
Торрес
14
Родригес
19
Хордан
10
Гомес
10
Гомес
19
Хордан
7
Окампос
26
де Йонг
26
де Йонг
7
Окампос
10
Сусо
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Сусо
Остались в запасе
Боруссия Д
Севилья
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
21
Тобиас Рашль
АП
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
1
Роман Бюрки
ВР
41
Стефан Дрляча
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
21
Тобиас Рашль
АП
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
1
Роман Бюрки
ВР
41
Стефан Дрляча
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Боруссия Д - Севилья
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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