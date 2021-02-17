Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Боруссия Д
Севилья - Боруссия Д: обзор матча 17 февраля 2021
Севилья
17.02.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 3
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Боруссия Д
7'
Сусо
84'
Л. де Йонг
19'
М. Дауд
27'
Э. Холанд
43'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Севилья - Боруссия Д
90'
+1
Желтая карточка
Э. Холанд
89'
Замена
Т. Менье
️️️️
М. Дауд
Желтая карточка
О. Родригес
88'
ГОЛ! 2:3!
Л. де Йонг
Пас отдал
О. Родригес
84'
80'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
М. Ройс
76'
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
Р. Геррейру
73'
Желтая карточка
М. Хуммельс
Замена
О. Родригес
️️️️
Х. Хордан
72'
Замена
О. Торрес
️️️️
А. Гомес
60'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Ю. Эн-Несири
60'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Сусо
60'
Замена
Н. Гудель
️️️️
И. Ракитич
46'
43'
ГОЛ! 1:3!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Ройс
27'
ГОЛ! 1:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Санчо
19'
ГОЛ! 1:1!
М. Дауд
Пас отдал
Э. Холанд
ГОЛ! 1:0!
Сусо
Пас отдал
Фернандо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Боруссия Д
41
Стефан Дрляча
ВР
1
Лука Унбехаун
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
19
Рейньер
АП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-1-2-1-2
37
Буну
18
Эскудеро
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
19
Хордан
11
Ракитич
10
Сусо
10
Гомес
21
Эн-Несири
4-1-2-2-1
1
Хитц
3
Морей
28
Аканджи
15
Хуммельс
22
Геррейру
23
Джан
81
Дауд
5
Беллингем
19
Санчо
18
Ройс
9
Холанд
19
Хордан
14
Родригес
14
Родригес
19
Хордан
10
Гомес
8
Торрес
8
Торрес
10
Гомес
11
Ракитич
8
Гудель
8
Гудель
11
Ракитич
10
Сусо
26
де Йонг
26
де Йонг
10
Сусо
21
Эн-Несири
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
21
Эн-Несири
81
Дауд
12
Менье
12
Менье
81
Дауд
22
Геррейру
25
Пасслак
25
Пасслак
22
Геррейру
18
Ройс
8
Брандт
8
Брандт
18
Ройс
Остались в запасе
Севилья
Боруссия Д
13
Альфонсо Пастор
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
19
Рейньер
АП
10
Джованни Рейна
АП
41
Стефан Дрляча
ВР
1
Лука Унбехаун
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
13
Альфонсо Пастор
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
Остались в запасе
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
19
Рейньер
АП
10
Джованни Рейна
АП
41
Стефан Дрляча
ВР
1
Лука Унбехаун
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Севилья - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Севилья
Боруссия Д
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+