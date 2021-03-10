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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Барселона
ПСЖ - Барселона: обзор матча 10 марта 2021
ПСЖ
10.03.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Барселона
31'
К. Мбаппе (П)
37'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ПСЖ - Барселона
Желтая карточка
М. Икарди
89'
Замена
Рафинья
️️️️
М. Верратти
84'
79'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Педри
79'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
У. Дембеле
79'
Замена
И. Мориба
️️️️
С. Бускетс
Замена
К. Дагба
️️️️
А. Флоренци
77'
Травма
А. Флоренци
76'
66'
Замена
Тринкау
️️️️
С. Дест
Замена
Д. Перейра
️️️️
И. Гуйе
59'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Ю. Дракслер
59'
Желтая карточка
Л. Паредес
54'
Желтая карточка
И. Гуйе
50'
Замена
А. Диалло
️️️️
Л. Курзава
46'
45'
+3
Пенальти не реализован!
Л. Месси
39'
Желтая карточка
Ф. де Йонг
37'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
Педри
35'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
О. Мингеса
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Мбаппе
31'
30'
Желтая карточка
К. Лангле
25'
Желтая карточка
О. Мингеса
Желтая карточка
Л. Курзава
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
12
Рафинья
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
6
Илаш Мориба
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Навас
3
Курзава
5
Маркиньос
3
Кимпембе
24
Флоренци
5
Гуйе
5
Паредес
6
Верратти
7
Дракслер
9
Икарди
10
Мбаппе
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
8
Дест
30
Мингеса
2
Лангле
18
Альба
5
Бускетс
8
Педри
21
де Йонг
10
Дембеле
10
Месси
7
Гризманн
24
Флоренци
2
Дагба
2
Дагба
24
Флоренци
3
Курзава
22
Диалло
22
Диалло
3
Курзава
5
Гуйе
2
Перейра
2
Перейра
5
Гуйе
6
Верратти
12
Рафинья
12
Рафинья
6
Верратти
7
Дракслер
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Дракслер
5
Бускетс
6
Мориба
6
Мориба
5
Бускетс
30
Мингеса
23
Фирпо
23
Фирпо
30
Мингеса
8
Педри
15
Пьянич
15
Пьянич
8
Педри
10
Дембеле
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
10
Дембеле
8
Дест
7
Тринкау
7
Тринкау
8
Дест
Остались в запасе
ПСЖ
Барселона
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
20
Эдуар Мишу
АП
15
Серхио Рико
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
20
Эдуар Мишу
АП
15
Серхио Рико
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча ПСЖ - Барселона
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
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