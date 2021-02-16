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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - ПСЖ
Барселона - ПСЖ: обзор матча 16 февраля 2021
Барселона
16.02.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 4
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
ПСЖ
27'
Л. Месси (П)
32'
К. Мбаппе
65'
К. Мбаппе
70'
М. Кен
85'
К. Мбаппе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - ПСЖ
89'
Замена
Т. Керер
️️️️
А. Флоренци
85'
ГОЛ! 1:4!
К. Мбаппе
Пас отдал
Ю. Дракслер
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
А. Гризманн
84'
84'
Замена
Д. Перейра
️️️️
М. Кен
Замена
Р. Пуч
️️️️
С. Бускетс
78'
Замена
Тринкау
️️️️
Педри
78'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Ж. Пике
78'
73'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
М. Верратти
Замена
О. Мингеса
️️️️
С. Дест
71'
70'
ГОЛ! 1:3!
М. Кен
Пас отдал
Л. Паредес
65'
ГОЛ! 1:2!
К. Мбаппе
46'
Замена
А. Эррера
️️️️
И. Гуйе
32'
ГОЛ! 1:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
М. Верратти
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Месси
27'
20'
Желтая карточка
И. Гуйе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
12
Рафинья
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
8
Дест
5
Бускетс
8
Педри
21
де Йонг
10
Месси
10
Дембеле
7
Гризманн
4-2-1-3
1
Навас
24
Флоренци
3
Кимпембе
5
Маркиньос
3
Курзава
5
Гуйе
5
Паредес
6
Верратти
10
Мбаппе
9
Икарди
9
Кен
8
Дест
30
Мингеса
30
Мингеса
8
Дест
3
Пике
15
Пьянич
15
Пьянич
3
Пике
5
Бускетс
10
Пуч
10
Пуч
5
Бускетс
8
Педри
7
Тринкау
7
Тринкау
8
Педри
7
Гризманн
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
7
Гризманн
6
Верратти
7
Дракслер
7
Дракслер
6
Верратти
24
Флоренци
6
Керер
6
Керер
24
Флоренци
9
Кен
2
Перейра
2
Перейра
9
Кен
5
Гуйе
21
Эррера
21
Эррера
5
Гуйе
Остались в запасе
Барселона
ПСЖ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
5
Митчел Баккер
ЛЗ
20
Эдуар Мишу
АП
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
Остались в запасе
5
Митчел Баккер
ЛЗ
20
Эдуар Мишу
АП
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Барселона - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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