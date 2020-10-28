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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Краснодар - Челси
Краснодар - Челси: обзор матча 28 октября 2020
Краснодар
28.10.2020, среда, 20:55
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
0 : 4
Завершен
Челси
37'
К. Хадсон-Одои
76'
Т. Вернер (П)
79'
Х. Зиеш
90'
К. Пулишич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Челси
90'
ГОЛ! 0:4!
К. Пулишич
Пас отдал
Т. Абрахам
Замена
Л. Сабуа
️️️️
М. Берг
87'
82'
Замена
Эмерсон
️️️️
Б. Чилвел
82'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Х. Зиеш
Замена
Э. Сперцян
️️️️
К. Ольссон
82'
79'
ГОЛ! 0:3!
Х. Зиеш
Пас отдал
Т. Вернер
76'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Вернер
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Д. Уткин
74'
71'
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Ковачич
71'
Замена
М. Маунт
️️️️
К. Хадсон-Одои
71'
Замена
Н. Канте
️️️️
Жоржиньо
37'
ГОЛ! 0:1!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
К. Хаверц
Желтая карточка
К. Ольссон
22'
14'
Пенальти не реализован!
Жоржиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
52
Тонни Вилена
ПП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
81
Леон Сабуа
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
3-2-4-1
39
Сафонов
2
Рамирес
14
Мартынович
31
Кайо
23
Чернов
8
Смольников
8
Ольссон
47
Уткин
18
Газинский
52
Вилена
33
Берг
4-1-2-1-2
16
Менди
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
4
Зума
33
Чилвел
21
Жоржиньо
22
Зиеш
8
Ковачич
7
Хадсон-Одои
11
Вернер
29
Хаверц
8
Ольссон
8
Сперцян
8
Сперцян
8
Ольссон
33
Берг
81
Сабуа
81
Сабуа
33
Берг
47
Уткин
93
Сулейманов
93
Сулейманов
47
Уткин
8
Ковачич
11
Пулишич
11
Пулишич
8
Ковачич
33
Чилвел
33
Эмерсон
33
Эмерсон
33
Чилвел
21
Жоржиньо
91
Канте
91
Канте
21
Жоржиньо
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
22
Зиеш
18
Абрахам
18
Абрахам
22
Зиеш
Остались в запасе
Краснодар
Челси
90
Максим Кутовой
ЦФ
1
Евгений Городов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
90
Максим Кутовой
ЦФ
1
Евгений Городов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Краснодар - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Али Палабыйык
(Анкара)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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