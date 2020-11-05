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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - Рейнджерс
Бенфика - Рейнджерс: обзор матча 05 ноября 2020
Бенфика
05.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа D, 3 тур
3 : 3
Завершен
Рейнджерс
2'
К. Голдсон (АГ)
77'
Рафа
90+1'
Д. Нуньес
24'
Д. Гонсалвеш (АГ)
25'
Г. Камара
51'
А. Морелос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Рейнджерс
ГОЛ! 3:3!
Д. Нуньес
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Рафа
Пас отдал
Д. Нуньес
77'
69'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Д. Арибо
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Эвертон
67'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Х. Сеферович
60'
51'
ГОЛ! 1:3!
А. Морелос
Пас отдал
Д. Тавернье
Замена
А. Гримальдо
️️️️
Н. Тавареш
46'
Замена
Жилберто
️️️️
Д. Гонсалвеш
46'
25'
ГОЛ! 1:2!
Г. Камара
24'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Гонсалвеш
Пас отдал
Д. Тавернье
Замена
Жардел
️️️️
Пицци
21'
Красная карточка
Н. Отаменди
19'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Голдсон
Пас отдал
Рафа
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
7
Эвертон
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Райан Джек
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
23
Элтон Лейте
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
36
Джейми Барджонас
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Влаходимос
17
Тавареш
14
Вертонген
30
Отаменди
5
Вайгль
49
Таарабт
21
Пицци
7
Гонсалвеш
9
Сеферович
27
Рафа
7
Эвертон
4-4-1-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
22
Хеландер
3
Баришич
18
Арибо
10
Дэвис
18
Камара
8
Джек
77
Кент
9
Морелос
7
Гонсалвеш
12
Жилберто
12
Жилберто
7
Гонсалвеш
9
Сеферович
29
Нуньес
29
Нуньес
9
Сеферович
17
Тавареш
22
Гримальдо
22
Гримальдо
17
Тавареш
21
Пицци
33
Жардел
33
Жардел
21
Пицци
7
Эвертон
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
7
Эвертон
18
Арибо
37
Эрфилд
37
Эрфилд
18
Арибо
Остались в запасе
Бенфика
Рейнджерс
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
99
Миле Свилар
ВР
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
36
Джейми Барджонас
ЦП
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
10
Седрик Иттен
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
99
Миле Свилар
ВР
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
36
Джейми Барджонас
ЦП
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
10
Седрик Иттен
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Бенфика - Рейнджерс
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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