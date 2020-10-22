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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА София - ЧФР Клуж
ЦСКА София - ЧФР Клуж: обзор матча 22 октября 2020
ЦСКА София
22.10.2020, четверг, 19:55
Лига Европы, группа A, 1 тур
0 : 2
Завершен
ЧФР Клуж
53'
М. Рондон
74'
Ч. Деяк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА София - ЧФР Клуж
Желтая карточка
Ю. Маттей
90'
+3
88'
Замена
Н. Кырнац
️️️️
М. Рондон
87'
Замена
Я. Войтуш
️️️️
Г. Дебелюх
83'
Желтая карточка
А. Кипчиу
Желтая карточка
Т. Вион
83'
83'
Замена
М. Перейра
️️️️
А. Паун-Александру
Замена
С. Бельтраме
️️️️
Т. Родригеш
81'
Замена
Энрике
️️️️
Г. Йомов
80'
78'
Замена
А. Кипчиу
️️️️
Ч. Деяк
74'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ч. Деяк
Замена
А. Ахмедов
️️️️
Ю. Санкаре
71'
Замена
Ж. Кейта
️️️️
Д. Синклэйр
63'
Желтая карточка
Г. Йомов
61'
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Рондон
Пас отдал
Ч. Деяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
20
Тиагу Родригеш
АП
15
Тибо Вион
ПП
9
Али Соу
ЦФ
30
Георги Йомов
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
10
Чиприан Деяк
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Жеферсон
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
14
Жюль Кейта
ПВ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
93
Энрике
ЦФ
ЧФР Клуж
75
Майк Сестор
ВР
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
96
Андрей Жока
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
67
Кэтэлин Иту
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
25
Якуб Войтуш
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
3-3-1-3
1
Бусатто
18
Мазику
2
Маттей
6
Антов
13
Санкаре
22
Юга
15
Вион
20
Родригеш
24
Синклэйр
30
Йомов
9
Соу
4-3-1-2
34
Балградян
55
Винисиус
45
Камора
33
Буркэ
16
Сушич
10
Деяк
88
Джокович
28
Хобан
10
Паун-Александру
99
Рондон
27
Дебелюх
13
Санкаре
70
Ахмедов
70
Ахмедов
13
Санкаре
24
Синклэйр
14
Кейта
14
Кейта
24
Синклэйр
20
Родригеш
10
Бельтраме
10
Бельтраме
20
Родригеш
30
Йомов
93
Энрике
93
Энрике
30
Йомов
27
Дебелюх
25
Войтуш
25
Войтуш
27
Дебелюх
99
Рондон
14
Кырнац
14
Кырнац
99
Рондон
10
Паун-Александру
7
Перейра
7
Перейра
10
Паун-Александру
10
Деяк
27
Кипчиу
27
Кипчиу
10
Деяк
Остались в запасе
ЦСКА София
ЧФР Клуж
3
Жеферсон
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
25
Димитар Евтимов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
Главный тренер
Стамен Белчев
96
Андрей Жока
ЦП
67
Кэтэлин Иту
ЦП
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
75
Майк Сестор
ВР
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
3
Жеферсон
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
25
Димитар Евтимов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
Остались в запасе
96
Андрей Жока
ЦП
67
Кэтэлин Иту
ЦП
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
75
Майк Сестор
ВР
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча ЦСКА София - ЧФР Клуж
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Халил Мелер
(Измир)
Стадион:
Васил Левски
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