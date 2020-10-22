Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Риека - Реал Сосьедад
Риека - Реал Сосьедад: обзор матча 22 октября 2020
Риека
22.10.2020, четверг, 19:55
Лига Европы, группа F, 1 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
90+3'
Х. Баутиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риека - Реал Сосьедад
Желтая карточка
И. Лепиньица
90'
+7
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Х. Баутиста
Пас отдал
М. Мерино
90'
Желтая карточка
М. Мерино
Желтая карточка
Л. Цапан
90'
89'
Замена
А. Янузай
️️️️
Порту
Замена
Л. Цапан
️️️️
С. Лончар
87'
85'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
М. Оярсабаль
Замена
И. Лепиньица
️️️️
С. Куленович
77'
72'
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Исак
Замена
С. Ятеке
️️️️
Ф. Андрияшевич
63'
Желтая карточка
Д. Павичич
36'
Желтая карточка
Ф. Андрияшевич
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
33
Иван Невистич
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
11
Франко Андрияшевич
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Риека
31
Давид Нволокор
ВР
32
Армандо Анастасио
ЛЗ
20
Момчило Распопович
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
2
Филип Браут
ЦЗ
13
Иван Лепиньица
ЦП
17
Лука Менало
ЦФ
11
Стерлинг Ятеке
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-5-1
33
Невистич
26
Эсковаль
23
Стефули
27
Томечак
6
Смольчич
22
Гнезда Черин
11
Андрияшевич
24
Павичич
14
Велкоски
10
Лончар
17
Куленович
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Горосабель
24
Ле Норман
6
Элустондо
18
Монреаль
23
Мерино
36
Субименди
10
Порту
21
Сильва
10
Оярсабаль
9
Исак
10
Лончар
29
Цапан
29
Цапан
10
Лончар
17
Куленович
13
Лепиньица
13
Лепиньица
17
Куленович
11
Андрияшевич
11
Ятеке
11
Ятеке
11
Андрияшевич
10
Порту
24
Янузай
24
Янузай
10
Порту
9
Исак
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Исак
10
Оярсабаль
9
Баутиста
9
Баутиста
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Риека
Реал Сосьедад
31
Давид Нволокор
ВР
17
Лука Менало
ЦФ
20
Момчило Распопович
ЦЗ
2
Филип Браут
ЦЗ
32
Армандо Анастасио
ЛЗ
Главный тренер
Желько Сопич
12
Роберто Лопес
АП
23
Роберт Наварро
ЦП
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
31
Давид Нволокор
ВР
17
Лука Менало
ЦФ
20
Момчило Распопович
ЦЗ
2
Филип Браут
ЦЗ
32
Армандо Анастасио
ЛЗ
Остались в запасе
12
Роберто Лопес
АП
23
Роберт Наварро
ЦП
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Риека - Реал Сосьедад
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Кантрида
Новости команд
Все
Риека
Реал Сосьедад
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
Участник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
3 сентября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мидтьюлланд» – «Риека»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мидтьюлланд» – «Риека»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
17 августа
8
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+