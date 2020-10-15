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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити: обзор матча 15 октября 2020
Орландо Сити
15.10.2020, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
18'
К. Мюллер
43'
К. Паркс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Нью-Йорк Сити
Замена
J. Bender
️️️️
Д. Дайк
90'
+3
Замена
A. De John
️️️️
Руан
90'
+3
90'
+3
Замена
T. Rocha
️️️️
Х. Медина
90'
+2
Замена
Н. Асеведо
️️️️
К. Паркс
90'
+2
Замена
С. Ибеага
️️️️
А. Калленс
Замена
R.
️️️️
К. Мюллер
84'
82'
Желтая карточка
К. Паркс
Замена
D. Loera
️️️️
Д. ДеЗарт
76'
73'
Замена
И. Тажури
️️️️
Г. Маккей-Стивен
Желтая карточка
К. Миллер
53'
45'
+5
Желтая карточка
A. Tinnerholm
43'
ГОЛ! 1:1!
К. Паркс
Желтая карточка
Р. Янссон
37'
ГОЛ! 1:0!
К. Мюллер
Пас отдал
Руан
18'
5'
Желтая карточка
А. Ринг
Желтая карточка
А. Карлос
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
23
Brian Rowe
ВР
13
Руан
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
30
Жуниор Урсо
ЦП
8
Андрес Переа
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
3
Alex De John
ЦФ
0
Robinho
ЦФ
33
Jordan Bender
ЦФ
30
David Loera
ЦФ
Нью-Йорк Сити
1
Brad Stuver
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
29
Джо Скалли
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
13
Luis Barraza
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
14
Juan Torres
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
4-1-2-1-2
23
13
Руан
6
Янссон
4
Миллер
3
Карлос
34
ДеЗарт
30
Урсо
8
Переа
17
Нани
8
Мюллер
9
Дайк
4-5-1
1
Джонсон
18
Калленс
3
22
Матаррита
25
Шано
4
Тораринссон
28
Медина
4
Ринг
11
Маккей-Стивен
55
Паркс
11
Кастелланос
13
Руан
3
3
13
Руан
8
Мюллер
0
0
8
Мюллер
9
Дайк
33
33
9
Дайк
34
ДеЗарт
30
30
34
ДеЗарт
28
Медина
15
15
28
Медина
55
Паркс
5
Асеведо
5
Асеведо
55
Паркс
18
Калленс
25
Ибеага
25
Ибеага
18
Калленс
11
Маккей-Стивен
18
Тажури
18
Тажури
11
Маккей-Стивен
Остались в запасе
Орландо Сити
Нью-Йорк Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Пареха
13
Luis Barraza
ЦФ
14
Juan Torres
ЦФ
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
Остались в запасе
13
Luis Barraza
ЦФ
14
Juan Torres
ЦФ
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Орландо Сити - Нью-Йорк Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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