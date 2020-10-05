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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес: обзор матча 05 октября 2020
Реал Солт-Лейк
05.10.2020, понедельник, 04:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 3
Завершен
Лос-Анджелес
64'
Э. Атуэста (АГ)
22'
B. Wright-Phillips
27'
Д. Росси
59'
Б. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес
86'
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
Х. Сифуэнтес
Желтая карточка
D. Toia
80'
Замена
J. Ramirez
️️️️
М. Чанг
75'
Желтая карточка
S. Johnson
72'
65'
Замена
️️️️
B. Wright-Phillips
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Э. Атуэста
64'
Желтая карточка
Д. Крейлах
60'
59'
ГОЛ! 0:3!
Б. Родригес
Пас отдал
B. Wright-Phillips
Замена
S. Johnson
️️️️
Д. Мерам
46'
27'
ГОЛ! 0:2!
Д. Росси
Пас отдал
Х. Сифуэнтес
22'
ГОЛ! 0:1!
B. Wright-Phillips
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
20
Эрик Холт
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
87
Дамир Крейлах
ЦФ
21
Douglas Martinez
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
6
Диего Паласиос
ЦЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
7
Брайан Родригес
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
13
Nick Besler
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
5
Kyle Beckerman
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
50
Sam Johnson
ЦФ
10
Jeizon Ramirez
ЦФ
Лос-Анджелес
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
13
Mohamed El-Munir
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
21
Кристиан Торрес
ЛВ
7
Брайс Дюк
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
26
Adrien Perez
ЦФ
4-4-2
51
20
Холт
22
Эррера
30
Силва Марсело
4
17
Руис
21
Бэйрд
22
Мерам
16
Чанг
21
87
Крейлах
3-4-3
13
2
4
Сегура
6
Паласиос
20
Атуэста
14
Кайе
15
Блессинг
8
Сифуэнтес
99
9
Росси
7
Родригес
22
Мерам
50
50
22
Мерам
16
Чанг
10
10
16
Чанг
8
Сифуэнтес
45
Гинелла
45
Гинелла
8
Сифуэнтес
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес
5
Kyle Beckerman
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
3
Тате Шмитт
ЛЗ
18
Зак МакМат
ВР
13
Nick Besler
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
31
Энди Нахар
ПЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
26
Adrien Perez
ЦФ
21
Кристиан Торрес
ЛВ
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
13
Mohamed El-Munir
ЦЗ
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
5
Kyle Beckerman
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
3
Тате Шмитт
ЛЗ
18
Зак МакМат
ВР
13
Nick Besler
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
Остались в запасе
31
Энди Нахар
ПЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
26
Adrien Perez
ЦФ
21
Кристиан Торрес
ЛВ
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
13
Mohamed El-Munir
ЦЗ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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