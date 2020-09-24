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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Дрита
Легия - Дрита: обзор матча 24 сентября 2020
Легия
24.09.2020, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Завершен
Дрита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Дрита
Замена
Х. Канте
️️️️
Т. Пекхарт
72'
Замена
Б. Капустка
️️️️
Лукиньяс
67'
66'
Замена
Э. Вучай
️️️️
В. Брдаровски
Замена
В. Гвилия
️️️️
Х. Валенсия
63'
56'
Замена
B. Haxhimusa
️️️️
K. Rexha
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
1
Артур Боруц
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
99
Бартош Слиш
ЦП
82
Лукиньяс
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Дрита
1
Фатон Малоку
ВР
77
Владица Брдаровски
ЛЗ
25
Бужар Шабани
ОП
8
Хевдет Шабани
ПВ
24
Kastriot Rexha
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
27
Astrit Fazliu
ЦФ
16
Hamdi Namani
ЦФ
18
Ilir Blakçori
ЦФ
6
Ardian Cuculi
ЦФ
4
Fidan Gerbeshi
ЦФ
Легия
8
Домагой Антолич
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
34
Iñaki Astiz
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
24
Хосе Канте
ЦФ
33
Radosław Cierzniak
ЦФ
Дрита
10
Эрйон Вучай
АП
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
3
Arago Jamal
ЦФ
17
Ergyn Ahmeti
ЦФ
22
Betim Haxhimusa
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
97
Festim Alidema
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Боруц
18
Юранович
24
Ветеска
55
Енджейчик
37
Младенович
33
Карбовник
99
Слиш
16
Валенсия
82
Лукиньяс
22
Вшолек
17
Пекхарт
1-1-1-5
1
Малоку
77
Брдаровски
25
Шабани
8
Шабани
27
4
6
18
16
17
Пекхарт
24
Канте
24
Канте
17
Пекхарт
82
Лукиньяс
67
Капустка
67
Капустка
82
Лукиньяс
16
Валенсия
81
Гвилия
81
Гвилия
16
Валенсия
77
Брдаровски
10
Вучай
10
Вучай
77
Брдаровски
24
22
22
24
Остались в запасе
Легия
Дрита
34
Iñaki Astiz
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
8
Домагой Антолич
ЦП
33
Radosław Cierzniak
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
3
Arago Jamal
ЦФ
17
Ergyn Ahmeti
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
97
Festim Alidema
ЦФ
Остались в запасе
34
Iñaki Astiz
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
8
Домагой Антолич
ЦП
33
Radosław Cierzniak
ЦФ
Остались в запасе
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
3
Arago Jamal
ЦФ
17
Ergyn Ahmeti
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
97
Festim Alidema
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Легия - Дрита
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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