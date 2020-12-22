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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Стабек
Стремсгодсет - Стабек: обзор матча 22 декабря 2020
Стремсгодсет
22.12.2020, вторник, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
0 : 4
Завершен
Стабек
79'
D. Maatsen
85'
D. Maatsen
90+4'
K. Kinoshita
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Стабек
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
K. Kinoshita
Пас отдал
Э. Ботхейм
85'
ГОЛ! 0:2!
D. Maatsen
Пас отдал
О. Валакер Эдвардсен
79'
ГОЛ! 0:1!
D. Maatsen
Замена
A. Rosendal Nyhagen
️️️️
K. Tokstad
71'
68'
Замена
D. Maatsen
️️️️
M. Antonsson
Пенальти не реализован!
Й. Хове
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
5
Mats Solheim
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
14
Marcus Antonsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
58
Simen Hammershaug
ЦФ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
37
Riel Chol Nguen
ЦФ
Стабек
17
Лук Касси
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
11
Darren Maatsen
ЦФ
2-2-2-4
16
Михра
26
Вильсвик
19
Лейфссон
10
Штенгель
8
Хове
25
Ингимундарсон
18
Стеневик
15
Салвесен
14
Мава
11
18
3-3-4
12
Сандберг
3
Оттесен
71
Вальсвик
5
Йенссен
32
Бохинен
24
Костадинов
2
14
20
Эдвардсен
17
5
11
80
80
11
14
11
11
14
Остались в запасе
Стремсгодсет
Стабек
58
Simen Hammershaug
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
37
Riel Chol Nguen
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
17
Лук Касси
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
58
Simen Hammershaug
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
37
Riel Chol Nguen
ЦФ
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
17
Лук Касси
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Стремсгодсет - Стабек
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Мариенлист
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Стремсгодсет
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2021.02.15 12:11
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2021.02.15 17:04
1
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2021.02.15 12:48
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2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
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2021.02.10 18:22
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