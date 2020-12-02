Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Волеренга
Стабек - Волеренга: обзор матча 02 декабря 2020
Стабек
02.12.2020, среда, 22:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
1 : 1
Завершен
Волеренга
64'
M. Antonsson
9'
В. Кьяртанссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Волеренга
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
M. Antonsson
86'
73'
Замена
Ф. Майре
️️️️
С. Адекугбе
66'
Замена
Х. Шала
️️️️
M. VilhjÃ¡lmsson
Замена
T. Lumanza
️️️️
Л. Касси
66'
ГОЛ! 1:1!
M. Antonsson
Пас отдал
О. Валакер Эдвардсен
64'
9'
ГОЛ! 0:1!
В. Кьяртанссон
Пас отдал
M. VilhjÃ¡lmsson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
24
Калоян Костадинов
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
17
Лук Касси
ЦП
5
Mats Solheim
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
14
Marcus Antonsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
11
Бор Финне
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Стабек
67
Tortol Lumanza
ЦП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
11
Darren Maatsen
ЦФ
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
3-4-3
12
Сандберг
5
Йенссен
71
Вальсвик
3
Оттесен
24
Костадинов
2
17
Касси
32
Бохинен
14
20
Эдвардсен
5
4-3-1-2
1
Классон
2
Борхгревинк
37
Насберг
3
Адекугбе
3
11
Финне
16
Бьордал
6
Леквен
11
Сахрауи
27
9
Кьяртанссон
17
Касси
67
67
17
Касси
14
22
Ботхейм
22
Ботхейм
14
27
9
Шала
9
Шала
27
3
Адекугбе
7
Майре
7
Майре
3
Адекугбе
Остались в запасе
Стабек
Волеренга
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
11
Darren Maatsen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
1
Кьетил Хауг
ВР
4
Jonatan Nation
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
11
Darren Maatsen
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
4
Jonatan Nation
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Стабек - Волеренга
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Наддеруд
Новости команд
Все
Стабек
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
Бохинен вылетел в Испанию на сбор ЦСКА
2021.02.10 18:22
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+