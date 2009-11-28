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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Портсмут - Манчестер Юнайтед
Портсмут - Манчестер Юнайтед: обзор матча 28 ноября 2009
Портсмут
28.11.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
33'
К. Боатенг (П)
24'
У. Руни (П)
48'
У. Руни
55'
У. Руни (П)
87'
Р. Гиггз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портсмут - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 1:4!
Р. Гиггз
Желтая карточка
Д. Утака
Замена
Т. Смит
️️️️
А. Диндан
Замена
Д. Утака
️️️️
Х. Йебда
Желтая карточка
Д. О'Хара
Замена
Андерсон
️️️️
М. Кэррик
Желтая карточка
К. Боатенг
Желтая карточка
Г. Невилл
Замена
Н. Кану
️️️️
Ф. Пикьонн
ГОЛ с пенальти! 1:3!
У. Руни
ГОЛ! 1:2!
У. Руни
Пас отдал
Р. Гиггз
Желтая карточка
Н. Видич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Боатенг
ГОЛ с пенальти! 0:1!
У. Руни
Желтая карточка
А. Диндан
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
31
Асмир Бегович
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
17
Майкл Браун
(К)
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Хассан Йебда
ПП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
0
Аруна Диндан
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
0
Гари Невилл
(К)
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
7
Джон Утака
ЛВ
26
Ричард Хьюз
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Бегович
6
Хрейдарссон
4
Кабуль
36
Уилсон
26
Бен-Хаим
17
Браун
23
О'Хара
8
Йебда
27
Боатенг
0
Диндан
10
Пикьонн
4-4-1-1
29
Кушчак
0
Невилл
15
Видич
30
Браун
27
Эвра
25
Валенсия
16
Кэррик
24
Флетчер
11
Гиггз
22
Скоулз
32
Руни
0
Диндан
24
Смит
24
Смит
0
Диндан
8
Йебда
7
Утака
7
Утака
8
Йебда
10
Пикьонн
27
Кану
27
Кану
10
Пикьонн
16
Кэррик
28
Андерсон
28
Андерсон
16
Кэррик
Остались в запасе
Портсмут
Манчестер Юнайтед
12
Джейми Эшдаун
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
26
Ричард Хьюз
ЦП
Главный тренер
Джон Моусиньо
12
Бен Фостер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
26
Ричард Хьюз
ЦП
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Портсмут - Манчестер Юнайтед
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Фрэттон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
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