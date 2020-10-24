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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Стабек
Бранн - Стабек: обзор матча 24 октября 2020
Бранн
24.10.2020, суббота, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
1 : 1
Завершен
Стабек
75'
К. Бармен
51'
О. Валакер Эдвардсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Стабек
Желтая карточка
К. Бармен
84'
ГОЛ! 1:1!
К. Бармен
Пас отдал
Д. Бамба
75'
75'
Замена
Н. Йенссен
️️️️
E. Jonassen
66'
Замена
K. Kinoshita
️️️️
D. Maatsen
Замена
Д. Соренсен
️️️️
С. Свендсен
64'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
М. Расмуссен
63'
59'
Желтая карточка
Э. Бохинен
51'
ГОЛ! 0:1!
О. Валакер Эдвардсен
Желтая карточка
Ф. Хауген
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
4
Томас Грегор
ЛЗ
24
Петтер Странд
ЛЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
26
Emil Jonassen
ЦФ
11
Darren Maatsen
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
14
Marcus Antonsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Бранн
16
Али Ахамада
ВР
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
22
Vegard Strönen Skeie
ЦФ
15
Bismar Acosta
ЦФ
Стабек
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
17
Лук Касси
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
4-3-4
24
Странд
24
Кольскоген
5
Фьолусон
4
Грегор
7
Хауген
10
Бармен
20
Расмуссен
15
7
Свендсен
1
99
Бамба
3-3-4
12
Сандберг
3
Оттесен
3
71
Вальсвик
32
Бохинен
24
Костадинов
2
14
20
Эдвардсен
11
26
20
Расмуссен
21
Тэйлор
21
Тэйлор
20
Расмуссен
7
Свендсен
26
Соренсен
26
Соренсен
7
Свендсен
26
5
Йенссен
5
Йенссен
26
11
19
19
11
Остались в запасе
Бранн
Стабек
20
Эрленд Хустад
ЦФ
77
Маркус Менерт
ПВ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
22
Vegard Strönen Skeie
ЦФ
16
Али Ахамада
ВР
15
Bismar Acosta
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
17
Лук Касси
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
20
Эрленд Хустад
ЦФ
77
Маркус Менерт
ПВ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
22
Vegard Strönen Skeie
ЦФ
16
Али Ахамада
ВР
15
Bismar Acosta
ЦФ
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
17
Лук Касси
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Бранн - Стабек
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Бранн
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