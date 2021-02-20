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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Верона
Дженоа - Верона: обзор матча 20 февраля 2021
Дженоа
20.02.2021, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 2
Завершен
Верона
48'
Э. Шомуродов
90+4'
М. Бадель
17'
И. Илич
61'
Д. Фараони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Верона
ГОЛ! 2:2!
М. Бадель
90'
+4
90'
+3
Замена
С. Стураро
️️️️
А. Тамез
82'
Замена
М. Велозу
️️️️
И. Илич
82'
Замена
Д. Бесса
️️️️
М. Дзакканьи
74'
Желтая карточка
М. Четин
68'
Замена
Р. Виейра
️️️️
Д. Фараони
Замена
Г. Пандев
️️️️
К. Строотман
67'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
М. Дестро
67'
61'
ГОЛ! 1:2!
Д. Фараони
Желтая карточка
К. Строотман
57'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
М. Пьяца
55'
ГОЛ! 1:1!
Э. Шомуродов
48'
46'
Замена
М. Четин
️️️️
М. Ловато
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Л. Чиборра
46'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
М. Зайц
46'
17'
ГОЛ! 0:1!
И. Илич
Пас отдал
А. Барак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
20
Иван Илич
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
72
Антонин Барак
АП
88
Дарко Лазович
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
3-1-4-2
1
Перин
5
Масиелло
4
Кришито
77
Дзаппакоста
16
Радованович
25
Чиборра
47
Бадель
8
Строотман
8
Зайц
7
Пьяца
21
Дестро
4-2-2-2
16
Сильвестри
19
Фараони
22
Гюнтер
96
Маньяни
5
Ловато
20
Илич
61
Тамез
72
Барак
10
Дзакканьи
15
Ласанья
88
Лазович
21
Дестро
9
Скамакка
9
Скамакка
21
Дестро
7
Пьяца
6
Ровелла
6
Ровелла
7
Пьяца
25
Чиборра
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
25
Чиборра
8
Строотман
21
Пандев
21
Пандев
8
Строотман
8
Зайц
14
Шомуродов
14
Шомуродов
8
Зайц
5
Ловато
45
Четин
45
Четин
5
Ловато
20
Илич
44
Велозу
44
Велозу
20
Илич
61
Тамез
27
Стураро
27
Стураро
61
Тамез
19
Фараони
14
Виейра
14
Виейра
19
Фараони
10
Дзакканьи
11
Бесса
11
Бесса
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Дженоа
Верона
90
Маноло Портанова
АП
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
2
Бруно Амионе
ЦЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
24
Марко Бенасси
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
90
Маноло Портанова
АП
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Остались в запасе
2
Бруно Амионе
ЦЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
24
Марко Бенасси
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Дженоа - Верона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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