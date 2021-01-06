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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Верона
Торино - Верона: обзор матча 06 января 2021
Торино
06.01.2021, среда, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 1
Завершен
Верона
84'
Бремер
67'
Ф. Димарко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Верона
Замена
М. Войвода
️️️️
У. Синго
89'
ГОЛ! 1:1!
Бремер
84'
82'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
А. Тамез
82'
Замена
К. Рюгг
️️️️
М. Дзакканьи
80'
Желтая карточка
А. Барак
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
С. Лукич
78'
Замена
К. Ансальди
️️️️
Н. Мурру
77'
Замена
Я. Сегре
️️️️
К. Линетти
70'
Замена
С. Верди
️️️️
А. Гояк
70'
67'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Димарко
Пас отдал
М. Дзакканьи
61'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
56'
Замена
С. Ди Кармине
️️️️
Н. Калинич
46'
Замена
М. Ловато
️️️️
П. Давидович
Желтая карточка
А. Белотти
45'
+3
30'
Желтая карточка
Д. Фараони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
72
Антонин Барак
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
21
Антонио Розати
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
20
Иван Илич
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
3-2-4-1
46
Сиригу
13
Лянко
90
Синго
4
Иццо
29
Мурру
3
Бремер
17
Линетти
23
Лукич
14
Гояк
8
Ринкон
11
Белотти
3-2-2-2-1
16
Сильвестри
32
Димарко
22
Гюнтер
27
Давидович
19
Фараони
11
Чеккерини
44
Велозу
61
Тамез
72
Барак
10
Дзакканьи
9
Калинич
17
Линетти
8
Сегре
8
Сегре
17
Линетти
29
Мурру
14
Ансальди
14
Ансальди
29
Мурру
90
Синго
23
Войвода
23
Войвода
90
Синго
14
Гояк
90
Верди
90
Верди
14
Гояк
23
Лукич
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
23
Лукич
27
Давидович
5
Ловато
5
Ловато
27
Давидович
10
Дзакканьи
27
Рюгг
27
Рюгг
10
Дзакканьи
61
Тамез
96
Маньяни
96
Маньяни
61
Тамез
9
Калинич
11
Ди Кармине
11
Ди Кармине
9
Калинич
Остались в запасе
Торино
Верона
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
21
Антонио Розати
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
20
Иван Илич
ЦП
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Андреа Данци
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
21
Антонио Розати
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
20
Иван Илич
ЦП
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Андреа Данци
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Торино - Верона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
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