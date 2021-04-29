Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Йени Малатьяспор
Сивасспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 29 апреля 2021
Сивасспор
29.04.2021, четверг, 16:00
Турция. Суперлига, 38 тур
1 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
88'
Х. Феликс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Йени Малатьяспор
90'
+2
Замена
Ж. Топалли
️️️️
A. Ildiz
90'
+1
Замена
С. Маллан
️️️️
З. Явру
ГОЛ! 1:0!
Х. Феликс
Пас отдал
М. Градель
88'
87'
Желтая карточка
К. Хафез
82'
Замена
O. Sahan
️️️️
K. Kanatsızkuş
Замена
А. Коне
️️️️
О. Кайоде
80'
Замена
Х. Феликс
️️️️
Клаудемир
80'
66'
Желтая карточка
И. Чебаке
Замена
Т. Бойд
️️️️
А. Огуз
62'
61'
Замена
М. Эскихеллак
️️️️
U. Bulut
Желтая карточка
О. Кайоде
57'
28'
Желтая карточка
Т. Хадебе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
30
Мамаду Самасса
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
19
Afriyie Acquah
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
4-4-2
35
Вурал
14
Камара
2
Огуз
88
Османпаша
3
Чифтци
37
Арслан
76
Файр
10
Градель
6
Клаудемир
80
Кайоде
17
Йесилюрт
3-2-1-4
25
Эзбир
7
Фофана
29
Чебаке
15
Хафез
15
Хадебе
18
Явру
30
30
Тетти
9
26
17
6
Клаудемир
7
Феликс
7
Феликс
6
Клаудемир
2
Огуз
19
Бойд
19
Бойд
2
Огуз
80
Кайоде
2
Коне
2
Коне
80
Кайоде
30
11
Топалли
11
Топалли
30
9
19
Эскихеллак
19
Эскихеллак
9
18
Явру
14
Маллан
14
Маллан
18
Явру
17
70
70
17
Остались в запасе
Сивасспор
Йени Малатьяспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
30
Мамаду Самасса
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
27
Eric Ndizeye
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
19
Afriyie Acquah
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
30
Мамаду Самасса
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
27
Eric Ndizeye
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
19
Afriyie Acquah
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Сивасспор - Йени Малатьяспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
Новости команд
Все
Сивасспор
Йени Малатьяспор
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+