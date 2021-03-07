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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Анкарагюджю
Карагюмрюк - Анкарагюджю: обзор матча 07 марта 2021
Карагюмрюк
07.03.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Анкарагюджю
55'
А. Потук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Анкарагюджю
90'
+4
Желтая карточка
Р. Фридрих
90'
+2
Замена
Э. Дикмен
️️️️
И. Акдаг
Замена
К. Адеми
️️️️
Г. Кампи
89'
86'
Замена
И. Воца
️️️️
Э. Чекичи
86'
Замена
Э. Гюрал
️️️️
А. Потук
Желтая карточка
M. ErdinÃ§
85'
Замена
Я. Салибу
️️️️
А. Ндао
82'
Замена
E. Çolak
️️️️
Л. Кастро
82'
71'
Замена
А. Каан Гюнерен
️️️️
Жералду
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
А. Бертолаччи
70'
Замена
M. ErdinÃ§
️️️️
А. Собич
70'
55'
ГОЛ! 0:1!
А. Потук
Пас отдал
С. Лобжанидзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
29
Жералду
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Карагюмрюк
22
Фатих Курукук
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
93
Aykut Özer
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Анкарагюджю
99
Furkan Beklevic
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
4-3-1-2
2
Вивиано
6
Хеденстад
29
Балковец
37
Кампи
3
Роко
91
Бертолаччи
6
Билья
19
Кастро
18
Ндао
16
Борини
9
Собич
4-3-3
30
Фридрих
31
Шарлия
13
89
Тюран
70
Кициу
12
Акдаг
4
Потук
12
Лобжанидзе
19
Бервен
8
Чекичи
29
Жералду
19
Кастро
96
96
19
Кастро
91
Бертолаччи
10
Дурмаз
10
Дурмаз
91
Бертолаччи
18
Ндао
93
Салибу
93
Салибу
18
Ндао
37
Кампи
9
Адеми
9
Адеми
37
Кампи
9
Собич
9
9
9
Собич
4
Потук
77
Гюрал
77
Гюрал
4
Потук
29
Жералду
23
Гюнерен
23
Гюнерен
29
Жералду
12
Акдаг
4
Дикмен
4
Дикмен
12
Акдаг
8
Чекичи
42
Воца
42
Воца
8
Чекичи
Остались в запасе
Карагюмрюк
Анкарагюджю
93
Aykut Özer
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
25
Aliou Badji
ЦФ
99
Furkan Beklevic
ВР
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
93
Aykut Özer
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
Остались в запасе
25
Aliou Badji
ЦФ
99
Furkan Beklevic
ВР
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Карагюмрюк - Анкарагюджю
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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