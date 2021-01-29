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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Карагюмрюк
Йени Малатьяспор - Карагюмрюк: обзор матча 29 января 2021
Йени Малатьяспор
29.01.2021, пятница, 16:00
Турция. Суперлига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Карагюмрюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Карагюмрюк
90'
+3
Замена
Я. Салибу
️️️️
А. Ндао
Замена
A. Ildiz
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
90'
+3
90'
Замена
В. Арвеладзе
️️️️
Ф. Борини
90'
Замена
E. Çolak
️️️️
Б. Ндиайе
Замена
B. Cevahir
️️️️
Т. Хадебе
77'
Желтая карточка
Т. Хадебе
71'
68'
Замена
M. ErdinÃ§
️️️️
А. Собич
68'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
А. Бертолаччи
Замена
М. Фофана
️️️️
J. Lukoki
46'
Желтая карточка
A. BÃ¼yÃ¼k
44'
Красная карточка
K. Kanatsızkuş
43'
34'
Желтая карточка
К. Алтинай
Желтая карточка
J. Lukoki
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
18
Зеки Явру
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
26
Semih Kaya
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
92
Jody Lukoki
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Карагюмрюк
37
Гастон Кампи
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
93
Aykut Özer
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Йени Малатьяспор
7
Морике Фофана
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
67
Eray İşcan
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
70
Ersan Yasa
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
Карагюмрюк
22
Фатих Курукук
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
18
Вато Арвеладзе
АП
96
Emre Çolak
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
25
Yavuz Ulas Genc
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
2-2-5
22
18
Явру
15
Хадебе
55
Ндайшими
19
17
9
7
92
13
3-4-1-3
37
Кампи
3
Роко
29
Балковец
91
Бертолаччи
6
Билья
5
Ндиайе
4
Алтинай
18
Ндао
16
Борини
9
Собич
93
15
Хадебе
92
92
15
Хадебе
92
7
Фофана
7
Фофана
92
7
30
30
7
5
Ндиайе
96
96
5
Ндиайе
16
Борини
18
Арвеладзе
18
Арвеладзе
16
Борини
91
Бертолаччи
10
Дурмаз
10
Дурмаз
91
Бертолаччи
9
Собич
9
9
9
Собич
18
Ндао
93
Салибу
93
Салибу
18
Ндао
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Карагюмрюк
67
Eray İşcan
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
70
Ersan Yasa
ЦФ
3
Erkan Kas
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
25
Yavuz Ulas Genc
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
67
Eray İşcan
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
70
Ersan Yasa
ЦФ
3
Erkan Kas
ЦЗ
Остались в запасе
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
25
Yavuz Ulas Genc
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Йени Малатьяспор - Карагюмрюк
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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