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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Сивасспор
Йени Малатьяспор - Сивасспор: обзор матча 05 января 2021
Йени Малатьяспор
05.01.2021, вторник, 16:00
Турция. Суперлига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Сивасспор
25'
М. Фофана
63'
Б. Тетти
18'
Э. Йесилюрт
32'
М. Градель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Сивасспор
90'
+3
Замена
️️️️
Э. Йесилюрт
Замена
O. Sahan
️️️️
A. Ildiz
87'
81'
Замена
О. Кайоде
️️️️
М. Градель
Замена
U. Bulut
️️️️
A. Acquah
80'
68'
Замена
Х. Феликс
️️️️
Ф. Файр
Замена
J. Lukoki
️️️️
М. Фофана
65'
ГОЛ! 2:2!
Б. Тетти
63'
Желтая карточка
A. Acquah
52'
Замена
K. Kanatsızkuş
️️️️
Ж. Топалли
46'
Желтая карточка
W.
34'
32'
ГОЛ! 1:2!
М. Градель
Пас отдал
Э. Йесилюрт
30'
Желтая карточка
У. Чифтци
Желтая карточка
Ж. Топалли
29'
ГОЛ! 1:1!
М. Фофана
Пас отдал
И. Чебаке
25'
18'
ГОЛ! 0:1!
Э. Йесилюрт
Пас отдал
Р. Ялчин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
19
Afriyie Acquah
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
13
Wallace
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
92
Jody Lukoki
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
99
Эрен Шахин
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
2-2-5
25
Эзбир
29
Чебаке
7
Фофана
19
30
92
30
Тетти
7
11
Топалли
26
3-5-2
35
Вурал
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
3
Чифтци
37
Арслан
10
Градель
76
Файр
6
Клаудемир
6
Ялчин
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
11
Топалли
17
17
11
Топалли
30
70
70
30
7
Фофана
92
92
7
Фофана
19
9
9
19
76
Файр
7
Феликс
7
Феликс
76
Файр
10
Градель
80
Кайоде
80
Кайоде
10
Градель
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Сивасспор
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
30
Мамаду Самасса
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
Остались в запасе
30
Мамаду Самасса
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Йени Малатьяспор - Сивасспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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