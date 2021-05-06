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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Портимоненси
Белененсеш - Портимоненси: обзор матча 06 мая 2021
Белененсеш
06.05.2021, четверг, 19:00
Португалия. Примейра, 31 тур
1 : 0
Завершен
Портимоненси
45+3'
М. Кассьерра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Портимоненси
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Муфи
Замена
Д. Калила
️️️️
М. Кассьерра
88'
Замена
N. Varela
️️️️
А. Соуза
88'
88'
Замена
L. Seung-Woo
️️️️
В. Роша
88'
Замена
J. Salmani
️️️️
А. Боа Морте
87'
Замена
B. Moreira
️️️️
F.
Желтая карточка
А. Тайра
73'
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
М. Кардозу
70'
Желтая карточка
Я. Ситхоле
61'
Замена
А. Тайра
️️️️
S. Varela
60'
Желтая карточка
S. Varela
59'
46'
Замена
А. Оливейра
️️️️
П. Са
46'
Замена
K. Anzai
️️️️
Ф. Канде
ГОЛ! 1:0!
М. Кассьерра
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
20
Мигел Кардозу
ПВ
0
S. Varela
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
5
Фали Канде
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
21
Педру Са
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
9
Fabrício
ЦФ
5
Mauricio
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
34
Danny
ЦП
6
Bruno Ramires
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
10
Андерсон Оливейра
АП
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
29
Jafar Salmani
ЦФ
0
R. Vaz Te
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
4-2-2-2
33
Крицюк
16
Рибейру
28
Лима
12
Пете
37
Силва
13
Ситхоле
28
Эшгайю
77
Соуза
20
Кардозу
9
Кассьерра
0
4-3-3
94
Самуэл
18
Муфи
4
Роша
36
Поссиньоло
5
Канде
10
Боа Морте
21
Са
31
Поа
23
Бету
5
9
20
Кардозу
19
19
20
Кардозу
0
6
Тайра
6
Тайра
0
9
Кассьерра
2
Калила
2
Калила
9
Кассьерра
77
Соуза
5
5
77
Соуза
4
Роша
10
10
4
Роша
21
Са
10
Оливейра
10
Оливейра
21
Са
10
Боа Морте
29
29
10
Боа Морте
5
Канде
2
2
5
Канде
9
9
9
9
Остались в запасе
Белененсеш
Портимоненси
6
Bruno Ramires
ЦФ
27
Чима Акас
ЛЗ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
34
Danny
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
0
R. Vaz Te
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
6
Bruno Ramires
ЦФ
27
Чима Акас
ЛЗ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
34
Danny
ЦП
Остались в запасе
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
0
R. Vaz Te
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Белененсеш - Портимоненси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
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