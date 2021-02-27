Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Пасуш де Феррейра
Санта-Клара - Пасуш де Феррейра: обзор матча 27 февраля 2021
Санта-Клара
27.02.2021, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 21 тур
3 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
10'
Аллано
45'
Кризан
56'
К. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Пасуш де Феррейра
Замена
R. Oliveira
️️️️
А. Карвальо
90'
+1
Замена
J. Patric
️️️️
К. Жуниор
90'
+1
Замена
️️️️
Кризан
85'
Замена
U.
️️️️
Аллано
74'
Замена
Нене
️️️️
Линкольн
74'
72'
Замена
A. Castanheira (pen.)
️️️️
Э. Феррейра
72'
Замена
D. Jan
️️️️
D. Tanque
58'
Замена
П. Ребошу
️️️️
Л. Карлос
58'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Уилтон
ГОЛ! 3:0!
К. Жуниор
56'
Желтая карточка
Аллано
49'
46'
Замена
Ж. Амарал
️️️️
Л. Сингх
ГОЛ! 2:0!
Кризан
45'
Пенальти не реализован!
Кризан
45'
ГОЛ! 1:0!
Аллано
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
ЦП
9
Кризан
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
26
Маракас
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
11
Лютер Сингх
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
93
Simao Bertelli
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
18
Нене
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
26
Jean Patric
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
Пасуш де Феррейра
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
18
Dor Jan
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
31
Michael
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
4-1-2-1-2
99
70
Мансур
15
Кардосо
95
Санья
17
Вильянуэва
5
Морита
8
Карвальо
18
Линкольн
2
Аллано
13
Жуниор
9
Кризан
3-4-4
1
Жорди
2
Фонсека
44
26
Маракас
28
Кошта
46
Эустакиу
22
Карлос
11
Сингх
9
Уилтон
7
Феррейра
99
93
13
Жуниор
26
26
13
Жуниор
2
Аллано
17
17
2
Аллано
18
Линкольн
18
Нене
18
Нене
18
Линкольн
8
Карвальо
7
7
8
Карвальо
9
Уилтон
45
Педру
45
Педру
9
Уилтон
99
18
18
99
22
Карлос
5
Ребошу
5
Ребошу
22
Карлос
7
Феррейра
7
7
7
Феррейра
11
Сингх
7
Амарал
7
Амарал
11
Сингх
Остались в запасе
Санта-Клара
Пасуш де Феррейра
19
Руй Кошта
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
0
D. Salomao
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
33
Мартин Кальдерон
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
31
Michael
ЦФ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
19
Руй Кошта
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
0
D. Salomao
ЦФ
Остались в запасе
33
Мартин Кальдерон
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
31
Michael
ЦФ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Санта-Клара - Пасуш де Феррейра
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Санта-Клара
Пасуш де Феррейра
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+