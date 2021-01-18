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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Белененсеш
Портимоненси - Белененсеш: обзор матча 18 января 2021
Портимоненси
18.01.2021, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 14 тур
1 : 0
Завершен
Белененсеш
17'
Денер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Белененсеш
Замена
Бету
️️️️
B. Moreira
90'
Замена
H.
️️️️
А. Боа Морте
90'
67'
Вторая желтая
Энрике
Желтая карточка
А. Оливейра
65'
Замена
А. Боа Морте
️️️️
F.
64'
59'
Замена
А. Соуза
️️️️
Я. Ситхоле
35'
Желтая карточка
Я. Ситхоле
Желтая карточка
Эвертон
18'
ГОЛ! 1:0!
Денер
Пас отдал
В. Роша
17'
10'
Желтая карточка
Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
7
Эвертон
ЦП
13
Денер
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
2
Maurício Antônio
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Энрике
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
6
Bruno Ramires
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
5
Фали Канде
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
29
Jafar Salmani
ЦФ
0
R. Vaz Te
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Белененсеш
2
Диогу Калила
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
34
Danny
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
10
Йордан ван дер Гаг
АП
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
8
Caue
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
4-2-1-3
1
36
Поссиньоло
2
4
Роша
18
Муфи
7
Эвертон
13
Денер
10
Оливейра
9
9
2
4-3-1-2
33
Крицюк
16
Рибейру
28
Лима
12
Пете
3
Энрике
13
Ситхоле
6
Тайра
28
Эшгайю
20
Кардозу
9
Кассьерра
6
Боа Морте
0
0
Боа Морте
9
10
Боа Морте
10
Боа Морте
9
9
23
Бету
23
Бету
9
13
Ситхоле
77
Соуза
77
Соуза
13
Ситхоле
Остались в запасе
Портимоненси
Белененсеш
23
Косуке Накамура
ВР
20
Luquinha
ЦФ
29
Jafar Salmani
ЦФ
5
Фали Канде
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
0
R. Vaz Te
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
8
Caue
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
АП
2
Диогу Калила
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
34
Danny
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
23
Косуке Накамура
ВР
20
Luquinha
ЦФ
29
Jafar Salmani
ЦФ
5
Фали Канде
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
0
R. Vaz Te
ЦФ
Остались в запасе
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
8
Caue
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
АП
2
Диогу Калила
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
34
Danny
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Портимоненси - Белененсеш
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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Белененсеш
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