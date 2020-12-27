Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Пасуш де Феррейра
Фаренсе - Пасуш де Феррейра: обзор матча 27 декабря 2020
Фаренсе
27.12.2020, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 11 тур
1 : 1
Завершен
Пасуш де Феррейра
74'
Р. Галд
57'
D. Tanque (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фаренсе - Пасуш де Феррейра
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Фонсека
90'
+3
Желтая карточка
D. Tanque
90'
Желтая карточка
Маракас
Желтая карточка
А. Удрхири
88'
86'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Б. Кошта
81'
Желтая карточка
М. Диаби
76'
Замена
A. Castanheira (pen.)
️️️️
Э. Феррейра
76'
Замена
Уилтон
️️️️
Л. Сингх
ГОЛ! 1:1!
Р. Галд
74'
Замена
M. Queta
️️️️
Б. Мансилья
74'
69'
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Карлос
Желтая карточка
Р. Галд
68'
66'
Желтая карточка
С. Эустакиу
57'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
D. Tanque
Желтая карточка
К. Фалькао
54'
45'
+1
Желтая карточка
M.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
25
Райан Галд
АП
92
Fábio Nunes
ЦФ
40
Eduardo Mancha
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
26
Маракас
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
99
Douglas Tanque
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Фаренсе
33
Рикардо Велью
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
13
Бура
ОП
17
Miguel Bandarra
ЦФ
24
Ricardo Ferreira
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Пасуш де Феррейра
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
31
Michael
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
1-1-4-1-4
1
Маркеш
78
6
Удрхири
14
Исидоро
29
Фалькао
20
Ауашерия
11
Мансилья
25
Галд
92
9
7
40
4-4-2
1
Жорди
2
Фонсека
26
Маракас
44
5
Рябчук
46
Эустакиу
22
Карлос
11
Сингх
28
Кошта
7
Феррейра
99
11
Мансилья
10
10
11
Мансилья
28
Кошта
45
Педру
45
Педру
28
Кошта
7
Феррейра
7
7
7
Феррейра
22
Карлос
44
Диаби
44
Диаби
22
Карлос
11
Сингх
9
Уилтон
9
Уилтон
11
Сингх
Остались в запасе
Фаренсе
Пасуш де Феррейра
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
33
Рикардо Велью
ВР
17
Miguel Bandarra
ЦФ
24
Ricardo Ferreira
ЦФ
13
Бура
ОП
6
Filipe Melo
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
31
Michael
ЦФ
20
Матшой Джалу
АП
23
Lucas Silva
ЦФ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
7
Жоау Амарал
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
33
Рикардо Велью
ВР
17
Miguel Bandarra
ЦФ
24
Ricardo Ferreira
ЦФ
13
Бура
ОП
6
Filipe Melo
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Остались в запасе
31
Michael
ЦФ
20
Матшой Джалу
АП
23
Lucas Silva
ЦФ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
7
Жоау Амарал
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Фаренсе - Пасуш де Феррейра
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сан-Луиш
Новости команд
Все
Фаренсе
Пасуш де Феррейра
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+