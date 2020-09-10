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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес: обзор матча 10 сентября 2020
Реал Солт-Лейк
10.09.2020, четверг, 04:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Лос-Анджелес
9'
Д. Крейлах
47'
Д. Мерам
79'
А. Русняк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес
Замена
M. Iloski
️️️️
К. Бэйрд
90'
+2
Желтая карточка
K. Beckerman
85'
Замена
K. Beckerman
️️️️
М. Чанг
82'
Замена
J. Ramirez
️️️️
Д. Крейлах
82'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Русняк
79'
78'
Желтая карточка
J. Harvey
74'
Замена
A. Perez
️️️️
Х. Сифуэнтес
Желтая карточка
Ж. Глад
70'
65'
Желтая карточка
Х. Сифуэнтес
64'
Замена
B. Wright-Phillips
️️️️
Д. Мусовски
Замена
D. Martinez
️️️️
Д. Мерам
62'
Замена
E. Luiz
️️️️
П. Руис
62'
Желтая карточка
П. Руис
61'
Желтая карточка
Д. Крейлах
48'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мерам
Пас отдал
Д. Крейлах
47'
46'
Замена
Т. Блэкмон
️️️️
Э. Нахар
ГОЛ! 1:0!
Д. Крейлах
Пас отдал
М. Чанг
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
22
Аарон Эррера
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
14
Nedum Onuoha
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
7
Брайан Родригес
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
20
Эрик Холт
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
5
Kyle Beckerman
ЦФ
50
Sam Johnson
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
10
Jeizon Ramirez
ЦФ
21
Douglas Martinez
ЦФ
Лос-Анджелес
25
Kenneth Vermeer
ВР
6
Диего Паласиос
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
26
Adrien Perez
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
4-5-1
51
22
Эррера
14
15
Глад
4
17
Руис
11
Русняк
22
Мерам
21
Бэйрд
16
Чанг
87
Крейлах
3-3-3
13
31
Нахар
5
2
7
Дюк
8
Сифуэнтес
45
Гинелла
9
Росси
7
Родригес
19
Мусовски
16
Чанг
5
5
16
Чанг
21
Бэйрд
10
10
21
Бэйрд
17
Руис
25
25
17
Руис
87
Крейлах
10
10
87
Крейлах
22
Мерам
21
21
22
Мерам
8
Сифуэнтес
26
26
8
Сифуэнтес
31
Нахар
33
Блэкмон
33
Блэкмон
31
Нахар
19
Мусовски
99
99
19
Мусовски
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес
20
Эрик Холт
ЦЗ
50
Sam Johnson
ЦФ
18
Зак МакМат
ВР
13
Nick Besler
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
25
Kenneth Vermeer
ВР
6
Диего Паласиос
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
20
Эрик Холт
ЦЗ
50
Sam Johnson
ЦФ
18
Зак МакМат
ВР
13
Nick Besler
ЦП
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
6
Диего Паласиос
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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