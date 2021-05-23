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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Брайтон
Арсенал - Брайтон: обзор матча 23 мая 2021
Арсенал
23.05.2021, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 0
Завершен
Брайтон
49'
Н. Пепе
60'
Н. Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Брайтон
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
М. Эдегор
85'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
П. Обамеянг
79'
Замена
Б. Сака
️️️️
Э. Смит-Роу
74'
65'
Замена
С. Альсате
️️️️
А. Мак Аллистер
ГОЛ! 2:0!
Н. Пепе
Пас отдал
М. Эдегор
60'
ГОЛ! 1:0!
Н. Пепе
Пас отдал
К. Чамберс
49'
46'
Замена
А. Коннолли
️️️️
Л. Троссард
46'
Замена
А. Лаллана
️️️️
А. Джаханбакш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Брайтон
38
Том МакГилл
ВР
23
Джейсон Стил
ВР
33
Михал Карбовник
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Перси Тау
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Лено
63
Тирни
6
Холдинг
6
Габриэль
12
Чамберс
34
Джака
18
Парти
32
Смит-Роу
8
Эдегор
7
Обамеянг
19
Пепе
4-4-2
97
Санчес
5
Данк
33
Берн
4
Уайт
4
Уэбстер
7
Модер
28
Биссума
13
Гросс
10
Мак Аллистер
11
Джаханбакш
19
Троссард
8
Эдегор
7
Мартинелли
7
Мартинелли
8
Эдегор
32
Смит-Роу
7
Сака
7
Сака
32
Смит-Роу
7
Обамеянг
91
Ляказетт
91
Ляказетт
7
Обамеянг
10
Мак Аллистер
7
Альсате
7
Альсате
10
Мак Аллистер
11
Джаханбакш
10
Лаллана
10
Лаллана
11
Джаханбакш
19
Троссард
10
Коннолли
10
Коннолли
19
Троссард
Остались в запасе
Арсенал
Брайтон
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
38
Том МакГилл
ВР
25
Мойзес Кайседо
ОП
33
Михал Карбовник
ПЗ
10
Перси Тау
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
38
Том МакГилл
ВР
25
Мойзес Кайседо
ОП
33
Михал Карбовник
ПЗ
10
Перси Тау
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Арсенал - Брайтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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