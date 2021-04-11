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Шеффилд Юнайтед - Арсенал
Шеффилд Юнайтед - Арсенал: обзор матча 11 апреля 2021
Шеффилд Юнайтед
11.04.2021, воскресенье, 21:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
33'
А. Ляказетт
71'
Г. Мартинелли
85'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Арсенал
Желтая карточка
И. Ампаду
90'
+4
89'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
85'
ГОЛ! 0:3!
А. Ляказетт
Пас отдал
Т. Парти
83'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Г. Мартинелли
Замена
Л. Муссе
️️️️
О. МакБарни
83'
80'
Желтая карточка
П. Мари
71'
ГОЛ! 0:2!
Г. Мартинелли
69'
Замена
Виллиан
️️️️
Б. Сака
Замена
Р. Брюстер
️️️️
Д. МакГолдрик
64'
Замена
О. МакБарни
️️️️
О. Бурк
64'
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
Д. Себальос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джон Ландстрем
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Арсенал
13
Мэтью Райан
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
66
Мигел Азиз
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-4-2
32
Рэмсдейл
3
Стивенс
15
Иган
4
Ампаду
32
Балдок
23
Осборн
13
Флек
10
Норвуд
6
Ландстрем
17
МакГолдрик
7
Бурк
3-1-2-2-2
1
Лено
4
Мари
6
Холдинг
12
Чамберс
34
Джака
25
Себальос
18
Парти
7
Сака
7
Мартинелли
19
Пепе
91
Ляказетт
17
МакГолдрик
10
Брюстер
10
Брюстер
17
МакГолдрик
МакБарни
11
Муссе
11
Муссе
МакБарни
7
Бурк
9
МакБарни
9
МакБарни
7
Бурк
7
Сака
10
Виллиан
10
Виллиан
7
Сака
7
Мартинелли
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
7
Мартинелли
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
7
Илиман Ндиайе
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
17
Рис Нелсон
ПВ
66
Мигел Азиз
ЦП
13
Мэтью Райан
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
7
Илиман Ндиайе
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
66
Мигел Азиз
ЦП
13
Мэтью Райан
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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