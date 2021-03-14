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Арсенал - Тоттенхэм
Арсенал - Тоттенхэм: обзор матча 14 марта 2021
Арсенал
14.03.2021, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
44'
М. Эдегор
64'
А. Ляказетт (П)
33'
Э. Ламела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Тоттенхэм
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
А. Ляказетт
88'
Желтая карточка
Г. Джака
82'
Замена
Виллиан
️️️️
Э. Смит-Роу
77'
76'
Вторая желтая
Э. Ламела
69'
Желтая карточка
Э. Ламела
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Ляказетт
64'
63'
Желтая карточка
Д. Санчес
62'
Замена
Д. Алли
️️️️
Т. Н'Домбеле
57'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Г. Бэйл
Замена
Н. Пепе
️️️️
Б. Сака
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Эдегор
Пас отдал
К. Тирни
44'
40'
Желтая карточка
С. Регилон
33'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ламела
Пас отдал
Л. Моура
19'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Х. Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Арсенал
13
Мэтью Райан
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
63
Тирни
4
Луис
6
Габриэль
21
Соареш
34
Джака
18
Парти
8
Эдегор
32
Смит-Роу
7
Сака
91
Ляказетт
4-2-3-1
1
Льорис
2
Доэрти
6
Санчес
23
Алдервейрелд
3
Регилон
22
Н'Домбеле
23
Хейбьерг
7
Моура
18
Бэйл
7
Сон
9
Кейн
32
Смит-Роу
10
Виллиан
10
Виллиан
32
Смит-Роу
91
Ляказетт
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
91
Ляказетт
7
Сака
19
Пепе
19
Пепе
7
Сака
18
Бэйл
17
Сиссоко
17
Сиссоко
18
Бэйл
22
Н'Домбеле
8
Алли
8
Алли
22
Н'Домбеле
7
Сон
9
Ламела
9
Ламела
7
Сон
Остались в запасе
Арсенал
Тоттенхэм
13
Мэтью Райан
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Арсенал - Тоттенхэм
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
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Информация о матче
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