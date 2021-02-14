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Саутгемптон - Вулверхэмптон
Саутгемптон - Вулверхэмптон: обзор матча 14 февраля 2021
Саутгемптон
14.02.2021, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
25'
Д. Ингс
53'
Р. Невеш (П)
66'
П. Нету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Вулверхэмптон
90'
+3
Замена
М. Килман
️️️️
П. Нету
90'
Желтая карточка
П. Нету
89'
Замена
Ф. Силва
️️️️
В. Жозе
Замена
М. Салису
️️️️
К. Уокер-Питерс
72'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
С. Армстронг
69'
69'
Замена
Маршал
️️️️
Х. Кастро
66'
ГОЛ! 1:2!
П. Нету
Замена
М. Дженепо
️️️️
Т. Минамино
62'
Желтая карточка
Я. Беднарек
61'
54'
Желтая карточка
Р. Сайсс
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Невеш
ГОЛ! 1:0!
Д. Ингс
Пас отдал
С. Армстронг
25'
Желтая карточка
О. Ромеу
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Педру Нету
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
4
Кгаогело Чауке
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Витинья
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-4-1-1
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Беднарек
23
Вестергор
2
Уокер-Питерс
17
Армстронг
21
Ромеу
27
Редмонд
30
Уорд-Проус
18
Минамино
28
Ингс
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
27
Семеду
15
Коди
29
Сайсс
17
Кастро
8
Невеш
8
Моутинью
18
Дендокер
24
Траоре
12
Виллиан Жозе
7
Нету
2
Уокер-Питерс
22
Салису
22
Салису
2
Уокер-Питерс
18
Минамино
12
Дженепо
12
Дженепо
18
Минамино
17
Армстронг
19
Адамс
19
Адамс
17
Армстронг
17
Кастро
21
Маршал
21
Маршал
17
Кастро
7
Нету
3
Килман
3
Килман
7
Нету
12
Виллиан Жозе
21
Силва
21
Силва
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Саутгемптон
Вулверхэмптон
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
4
Кгаогело Чауке
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Витинья
ЦП
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
4
Кгаогело Чауке
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
Остались в запасе
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Витинья
ЦП
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Саутгемптон - Вулверхэмптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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