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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Арсенал
Брайтон - Арсенал: обзор матча 29 декабря 2020
Брайтон
29.12.2020, вторник, 21:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
66'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Арсенал
89'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Э. Смит-Роу
81'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Б. Сака
Замена
Л. Троссард
️️️️
А. Джаханбакш
75'
Замена
С. Мач
️️️️
Д. Проппер
68'
Замена
Н. Мопе
️️️️
А. Мак Аллистер
67'
66'
ГОЛ! 0:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
Б. Сака
66'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Г. Мартинелли
Желтая карточка
А. Джаханбакш
65'
Желтая карточка
Л. Данк
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
3-2-4-1
97
Санчес
4
Уэбстер
5
Данк
33
Берн
34
Велтман
13
Бернардо
10
Мак Аллистер
28
Биссума
13
Гросс
24
Проппер
11
Джаханбакш
4-1-2-2-1
1
Лено
2
Бельерин
6
Холдинг
4
Мари
63
Тирни
34
Джака
6
Эль-Ненни
32
Смит-Роу
7
Сака
7
Мартинелли
7
Обамеянг
24
Проппер
7
Мач
7
Мач
24
Проппер
11
Джаханбакш
19
Троссард
19
Троссард
11
Джаханбакш
10
Мак Аллистер
11
Мопе
11
Мопе
10
Мак Аллистер
7
Сака
25
Себальос
25
Себальос
7
Сака
32
Смит-Роу
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
32
Смит-Роу
7
Мартинелли
91
Ляказетт
91
Ляказетт
7
Мартинелли
Остались в запасе
Брайтон
Арсенал
9
Анди Зекири
ЦФ
23
Джейсон Стил
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
31
Рунар Рунарссон
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
9
Анди Зекири
ЦФ
23
Джейсон Стил
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Брайтон - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
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