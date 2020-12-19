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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Арсенал
Эвертон - Арсенал: обзор матча 19 декабря 2020
Эвертон
19.12.2020, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
22'
Р. Холдинг (АГ)
45'
Й. Мина
35'
Н. Пепе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Арсенал
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
90'
+3
Замена
Д. Тосун
️️️️
Д. Калверт-Льюин
90'
+3
Замена
Д. Кенни
️️️️
Ришарлисон
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Уиллок
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
А. Ивоби
83'
76'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Э. Нкетиа
71'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Н. Пепе
64'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
М. Эль-Ненни
ГОЛ! 2:1!
Й. Мина
Пас отдал
Г. Сигурдссон
45'
40'
Желтая карточка
К. Тирни
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Пепе
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Холдинг
22'
15'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
27
Холгейт
5
Кин
4
Годфри
22
Мина
22
Дэвис
6
Дукуре
17
Ивоби
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
3-3-2-2
1
Лено
6
Холдинг
4
Луис
63
Тирни
2
Мэйтленд-Найлс
25
Себальос
6
Эль-Ненни
7
Сака
10
Виллиан
19
Пепе
9
Нкетиа
47
Ришарлисон
3
Кенни
3
Кенни
47
Ришарлисон
17
Ивоби
23
Коулмен
23
Коулмен
17
Ивоби
9
Калверт-Льюин
23
Тосун
23
Тосун
9
Калверт-Льюин
6
Эль-Ненни
28
Уиллок
28
Уиллок
6
Эль-Ненни
19
Пепе
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Пепе
9
Нкетиа
91
Ляказетт
91
Ляказетт
9
Нкетиа
Остались в запасе
Эвертон
Арсенал
17
Энтони Гордон
ЛВ
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
1
Йонас Лоссль
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
17
Энтони Гордон
ЛВ
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
1
Йонас Лоссль
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Эвертон - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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