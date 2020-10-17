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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ливерпуль
Эвертон - Ливерпуль: обзор матча 17 октября 2020
Эвертон
17.10.2020, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
19'
М. Кин
81'
Д. Калверт-Льюин
3'
С. Мане
72'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Ливерпуль
90'
+1
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Фабиньо
Красная карточка
Ришарлисон
90'
Желтая карточка
Аллан
84'
84'
Желтая карточка
Фабиньо
ГОЛ! 2:2!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Л. Динь
81'
78'
Замена
Д. Жота
️️️️
Р. Фирмино
Замена
А. Ивоби
️️️️
А. Дукуре
78'
72'
ГОЛ! 1:2!
М. Салах
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
А. Гомеш
72'
Желтая карточка
А. Гомеш
69'
67'
Желтая карточка
С. Мане
Желтая карточка
Х. Родригес
45'
Замена
Б. Годфри
️️️️
Ш. Коулмен
31'
ГОЛ! 1:1!
М. Кин
Пас отдал
Х. Родригес
19'
11'
Замена
Д. Гомес
️️️️
В. ван Дейк
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
Э. Робертсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
4-3-1-2
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
22
Мина
23
Коулмен
6
Дукуре
25
Аллан
20
Гомеш
23
Родригес
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-1-2-2-1
13
Адриан
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
14
Хендерсон
6
Алькантара
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
23
Коулмен
4
Годфри
4
Годфри
23
Коулмен
20
Гомеш
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
20
Гомеш
6
Дукуре
17
Ивоби
17
Ивоби
6
Дукуре
9
Фирмино
20
Жота
20
Жота
9
Фирмино
4
ван Дейк
2
Гомес
2
Гомес
4
ван Дейк
6
Фабиньо
23
Вейналдум
23
Вейналдум
6
Фабиньо
Остались в запасе
Эвертон
Ливерпуль
1
Робин Ольсен
ВР
22
Том Дэвис
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Куивин Келлехер
ВР
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
22
Том Дэвис
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Бернард
ЛВ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Эвертон - Ливерпуль
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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