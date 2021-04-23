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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Рух
Мариуполь - Рух: обзор матча 23 апреля 2021
Мариуполь
23.04.2021, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Рух
66'
Ю. Климчук (П)
76'
А. Борячук
88'
В. Рунич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Рух
90'
+2
Желтая карточка
М. Мысык
88'
ГОЛ! 0:3!
В. Рунич
Пас отдал
М. Мысык
86'
Замена
Ю. Копина
️️️️
А. Кухарук
86'
Замена
В. Рунич
️️️️
Б. Бойчук
Желтая карточка
O. Bykov
84'
79'
Желтая карточка
Б. Бойчук
Замена
С. Горбунов
️️️️
А. Бондаренко
77'
76'
ГОЛ! 0:2!
А. Борячук
Пас отдал
О. Притула
74'
Замена
О. Притула
️️️️
Ю. Климчук
Замена
А. Кащук
️️️️
О. Очеретко
68'
Красная карточка
С. Чоботенко
66'
66'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Климчук
59'
Замена
А. Борячук
️️️️
D. Kondrakov
Замена
И. Кирюханцев
️️️️
K. Melichenko
55'
30'
Желтая карточка
Я. Мартынюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
27
Олег Очеретко
АП
0
K. Melichenko
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Рух
13
Александр Бандура
ВР
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
17
Роман Карасюк
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
15
D. Kondrakov
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
20
Сергей Горбунов
ЦП
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
Рух
26
Давид Зец
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
10
Остап Притула
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
80
Roman Mysak
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
3-1-3-2-1
1
95
Стасюк
44
Чоботенко
21
6
Чех
6
Танковский
12
Топалов
15
Мишнев
27
Очеретко
19
Бондаренко
0
3-1-2-3-1
13
Бандура
2
Гагун
29
Белый
13
Стаменкович
9
Мартынюк
17
Карасюк
88
Кухарук
10
Бойчук
33
Мысык
70
Климчук
15
0
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
0
19
Бондаренко
20
Горбунов
20
Горбунов
19
Бондаренко
27
Очеретко
7
Кащук
7
Кащук
27
Очеретко
88
Кухарук
23
Копина
23
Копина
88
Кухарук
10
Бойчук
11
Рунич
11
Рунич
10
Бойчук
70
Климчук
10
Притула
10
Притула
70
Климчук
15
23
Борячук
23
Борячук
15
Остались в запасе
Мариуполь
Рух
23
Марк Мампасси
ЦЗ
1
Олег Кудрик
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
80
Roman Mysak
ЦФ
26
Давид Зец
ЦЗ
0
E. Gliha
ЦФ
10
Ростислав Русин
АП
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Остались в запасе
23
Марк Мампасси
ЦЗ
1
Олег Кудрик
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
Остались в запасе
80
Roman Mysak
ЦФ
26
Давид Зец
ЦЗ
0
E. Gliha
ЦФ
10
Ростислав Русин
АП
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Иван Федик
Статистика матча Мариуполь - Рух
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
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