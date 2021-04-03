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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Ингулец
Мариуполь - Ингулец: обзор матча 03 апреля 2021
Мариуполь
03.04.2021, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
4 : 3
Завершен
Ингулец
45+3'
А. Бондаренко (П)
46'
А. Бондаренко
60'
А. Бондаренко (П)
67'
П. Стасюк
52'
M. Plokhotniuk
53'
I. Kovalenko
88'
И. Шевцов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Ингулец
Желтая карточка
И. Кирюханцев
90'
+1
Желтая карточка
О. Кудрик
88'
88'
ГОЛ с пенальти! 4:3!
И. Шевцов
Желтая карточка
Д. Мишнев
87'
Замена
А. Драмбаев
️️️️
П. Стасюк
85'
Замена
Д. Сагуткин
️️️️
В. Танковский
85'
Желтая карточка
М. Чех
74'
Замена
А. Кащук
️️️️
О. Очеретко
73'
73'
Замена
И. Шевцов
️️️️
M. Plokhotniuk
73'
Замена
И. Чайковский
️️️️
Е. Запорожец
Желтая карточка
В. Танковский
72'
Замена
М. Чех
️️️️
А. Бондаренко
68'
ГОЛ! 4:2!
П. Стасюк
Пас отдал
И. Кирюханцев
67'
64'
Желтая карточка
Д. Балан
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Бондаренко
60'
59'
Желтая карточка
A. Semenko
53'
ГОЛ! 2:2!
I. Kovalenko
Пас отдал
А. Козак
52'
ГОЛ! 2:1!
M. Plokhotniuk
Пас отдал
I. Kovalenko
ГОЛ! 2:0!
А. Бондаренко
Пас отдал
О. Очеретко
46'
Замена
И. Кирюханцев
️️️️
K. Melichenko
46'
46'
Замена
А. Козак
️️️️
M. Bartulovic
46'
Замена
I. Kovalenko
️️️️
A. Shchedry
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Бондаренко
45'
+3
24'
Желтая карточка
M. Bartulovic
19'
Желтая карточка
Н. Квасный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
19
Артем Бондаренко
АП
0
K. Melichenko
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Ингулец
99
Николай Квасный
ЛЗ
39
Денис Балан
ПЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
5
Евгений Запорожец
ЦП
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
9
Mohamed Salem
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
45
A. Shchedry
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
73
Artem Malysh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
7
Алексей Кащук
ЦФ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
Ингулец
10
Александр Козак
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
0
I. Kovalenko
ЦФ
18
Yohana Oscar Mkomola
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
3-3-2-2
1
Кудрик
95
Стасюк
44
Чоботенко
21
6
Танковский
12
Топалов
15
Мишнев
19
Бондаренко
27
Очеретко
10
Кулаков
0
2-1-1-5
39
Балан
99
Квасный
23
Кучеренко
5
Запорожец
9
73
0
45
0
19
Бондаренко
6
Чех
6
Чех
19
Бондаренко
0
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
0
6
Танковский
3
Сагуткин
3
Сагуткин
6
Танковский
27
Очеретко
7
Кащук
7
Кащук
27
Очеретко
95
Стасюк
14
Драмбаев
14
Драмбаев
95
Стасюк
45
0
0
45
0
10
Козак
10
Козак
0
31
90
Шевцов
90
Шевцов
31
5
Запорожец
4
Чайковский
4
Чайковский
5
Запорожец
Остались в запасе
Мариуполь
Ингулец
23
Марк Мампасси
ЦЗ
1
Yevgen Galchuk
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
18
Yohana Oscar Mkomola
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
23
Марк Мампасси
ЦЗ
1
Yevgen Galchuk
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
Остались в запасе
18
Yohana Oscar Mkomola
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Мариуполь - Ингулец
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
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